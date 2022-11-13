«التضامن للتمويل الأصغر» توقع إتفاقية تعاون مع «وقتي» لتيسير خدمات الدفع الإلكتروني لعميلاتها

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، التعاقد مع شركة وقتي “Wakty” لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل عملية التحصيل الإلكتروني لعميلاتها، و تماشياً مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي مؤسسة التضامن الدائم لتطوير حلولها الرقمية المقدمة لعميلاتها، إلي جانب عقد الشراكات الفعالة مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات، مما يخدم استراتيجيتها التوسعية في السوق المصرية والوصول لكافة شرائح المجتمع.

وقالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن توقيع الإتفاقية الجديدة مع “وقتي” يأتي تنفيذًا لإستراتيجية المؤسسة نحو توسيع شبكة الدفع الإلكتروني، وتيسيرًا على عميلاتها الحاليين والجدد، وتأكيدًا علي حرصها الدائم لتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات عميلاتها.

وأضافت بأن الاتفاقية تتيح لعميلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إمكانية سداد كافة المدفوعات والأقساط عبر شبكة تجار وماكينات POS التابعة لشركة وقتي والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، طوال أيام الأسبوع دون التقيد بمواعيد عمل الفروع.

وأوضحت أن التعاون مع “وقتي” يساهم في تيسير عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بقاعدة عميلات المؤسسة العريضة، والذى يتواكب مع إستراتيجية المؤسسة التوسعية خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة عمليات الرقمنة وتحقيق الشمول المالي، بهدف الوصول إلى مصر الرقمية وتحقيق رؤية “مصر 2030”.

وأشارت بأن المؤسسة تتيح لعميلاتها سداد أقساط التمويلات عبر ماكينات الدفع الإلكتروني “POS” بالتعاون مع شركات “فوري ومصاري وOPay وكاش كول” بالإضافة إلي “وقتي”، وقد بلغت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 32% بنهاية سبتمبر 2021.

من جانبه، أعرب وليد مبروك، الرئيس التنفيذي لشركة وقتي لخدمات الدفع الإلكتروني، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، والذي يعد الأول من نوعه مع احدى الجهات العاملة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه بموجب التعاقد، تقوم “وقتي” بتقديم خدمة تحصيل أقساط التمويلات تيسيرًا على عميلات المؤسسة، من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني “POS” الخاصة بالشركة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لتكون ضمن أكثر من 200 خدمة تقدمها في السوق المصرية.

وقال أحمد عبد الفتاح، رئيس القطاع التجاري بشركة “وقتي”، أن التعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، يأتي في إطار دعم خطة الدولة في التحول إلي مجتمع رقمي، وكذلك ميكنة المدفوعات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية.