"التضامن للتمويل الأصغر" تطلق الفرع المتنقل في 3 محافظات

أطلقت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر الفرع المتنقل، وذلك في محافظات القاهرة، القليوبية المنيا.

قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر نجحنا في إصدار كروت ميزة، لافتة إلى أنه لم يكن حاجة لإجراء خدمات مالية عبر الفروع.

وأضافت أن المؤسسة نجحت في إطلاق مجموعة من الفروع المتنقلة، تيسيرا على العميلات في الأماكن النائية والبعيدة.

وذكرت فاروق أن المؤسسة موجودة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، احدى

المؤسسات الأهلية من الفئة “أ” والتي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وتوجه المؤسسة التمويلات لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغر من السيدات، لتحسين مستوى معيشتهن من خلال توفير فرص الحصول على الخدمات المالية المستدامة والمتنوعة التي تناسب احتياجاتهن