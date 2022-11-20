«التضامن للتمويل الأصغر» تضخ تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر

ضخت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022 تمويلات لعميلاتها بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 987 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بمعدل نمو قدره 41%.

وكشفت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن، عن ارتفاع عدد التمويلات المصدرة بنحو 31% خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، لتصل إلى 70592 تمويل، مقابل 53877 تمويل خلال الفترة المقارنة من 2021؛ مما يؤكد حرص المؤسسة على التوسع في إتاحة التمويلات ودعم النشاط الاقتصادي.

محفظة التمويلات في مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

استطاعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحقيق نموًا بلغ 39% في قيمة محفظة التمويلات النشطة لتصل إلى نحو 990 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع نحو 710.8 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وشهد عدد عميلات “التضامن للتمويل الأصغر” المستفيدات من محفظة التمويلات القائمة نموًا ملحوظًا.

وسجل عدد العميلات نحو 226438 عميلة بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 192041 عميلة بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو على أساس سنوي بلغ 18%.

وأشادت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بأداء المؤسسة المتميز والنتائج الإيجابية خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، والتي حققتها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والتي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات حول العالم ومنها الاقتصاد الوطني الذي أظهر صلابة وقدرة علي تحمل الصدمات الخارجية بشكل كبير.

وأضافت أن تلك النتائج تأتي تأكيدًا على دور المؤسسة الرائد في دعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، نظرًا لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي وبالتبعية تقليل فاتورة الاستيراد وهو ما يمثل أولوية وهدفًا وطنيًا في الوقت الراهن.

وأكدت حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع في إتاحة التمويلات والوصول إلي جميع السيدات الساعيات للحصول على دعم لمشروعاتهن وتمكينهن من توسيع أنشطتهم خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال برامج التمويل المختلفة التي توفرها المؤسسة والتي تتنوع ما بين “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي”، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية المختلفة.

وفي إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع والانتشار الجغرافي بهدف الوصول بالخدمات المالية لجميع الفئات وتوسيع مظلة الشمول المالي، فقد قامت بزيادة عدد فروعها لتصل إلى 112 فرعًا بنهاية سبتمبر 2022 منتشرين في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، مقارنة مع 90 فرعًا بنهاية سبتمبر 2021.

سداد الأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني

وتأكيدًا على حرص المؤسسة الدائم لمواكبة خطة الدولة لدعم التحول الرقمي في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تسعي الهيئة العامة للرقابة المالية نحو المساهمة في دعم تحقيقها بشكل قوي، تتوسع “التضامن” في إتاحة سداد الأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS لعميلاتها، وذلك بالتعاون مع شركات “فوري ومصاري وOPay وكاش كول” بالإضافة إلي “وقتي” التي تم التعاقد معها مؤخرًا، وقد بلغت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 32% بنهاية سبتمبر 2021، بنمو قدره 206%.

وتسعى مؤسسة التضامن للتمويل الأخضر لتوفير مختلف الخدمات لعميلاتها بسهولة ويسر، حيث أصدرت 21209 كارت ميزة للعميلات “كمقدم خدمة”، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، مقابل 16793 كارت ميزة خلال الفترة المقارنة من 2021، وذلك لإتاحة صرف التمويل للعميلات عبر ماكينات الصراف الآلي الـ “ATM”..

التعاون ونقل التجربة

وتعزيزًا للتعاون الثنائي مع الدول الشقيقة، استقبلت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وفدًا من ممثلي وزارة المالية وبنك السودان المركزي والشركات التابعة له، بهدف نقل التجربة المصرية الناجحة في تنمية نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.

كما وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بروتوكول تعاون مع شبكة اليمن للتمويل الأصغر، بهدف إقامة برنامج تدريبي علي أساسيات التمويل الأصغر المستدام، وبناء قدرات العاملين وتبادل الخبرات بين الجانبين.