«التضامن للتمويل الأصغر» تشارك في برنامج المجلس القومي للمرأة للتثقيف المالي بمحافظات «حياة كريمة»

شاركت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في عدد من التدريبات ضمن برنامج “التثقيف المالي” الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة على مستوى محافظات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتم ذلك من خلال مشاركة 9 مدربين من في البرنامج والذي قام المجلس بتدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على برنامج التعامل الرشيد مع “أموالي” وهو أحد الأدلة التدريبية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، حيث تمت هذه التدريبات في محافظات “البحيرة، دمياط، المنوفية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، الجيزة، بني سويف، أسيوط، الدقهلية”.

توعية وتثقيف السيدات

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات داخل قرى محافظات “حياة كريمة” بكافة الأمور المالية والاقتصادية الهامة في حياتهن اليومية، وذلك في إطار المساهمة برفع الوعي بالمجتمع وتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين.

وثمنت ذو الفقار، جهود المجلس القومي للمرأة الحثيثة ودوره البارز والفعال في دعم وتعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتنوعة والأفكار المبتكرة التي تهدف لخدمة المرأة في المجتمع المصري.

برنامج التثقيف المالي

ومن جانبها، أشارت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن فعاليات برنامج “التثقيف المالي” تتضمن العديد من الموضوعات الهامة، ومنها “مفهوم التوعية المالية، والفرق بين الاحتياجات والرغبات، وكيفية إعداد الموازنة، والتعرف على طرق الادخار، والتعامل مع المؤسسات المالية، بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر وأهمية التأمين”.

ونوهت ريهام فاروق، بحرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على العمل تحت مظلة المجلس القومي للمرأة من أجل زيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية والاقتصادية المختلفة، بهدف تمكين سيدات قرى مبادرة “حياة كريمة”، وذلك في إطار تحقيق هدف تعزيز وتوسيع مظلة الشمول المالي في مصر.