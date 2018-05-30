التضامن: عرض تجربة حماية الأطفال بلا مأوى بمجلس النواب

مدحت إسماعيلعرض فريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في جلسة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ووكيل اللجنة محمد الحسيني وأعضاء اللجنة.وحضر الاجتماع الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن وعرض تجربة وزارة التضامن الاجتماعي في حماية الأط

مدحت إسماعيل

عرض فريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في جلسة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ووكيل اللجنة محمد الحسيني وأعضاء اللجنة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن وعرض تجربة وزارة التضامن الاجتماعي في حماية الأطفال بلا مأوي وخطة الوزارة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة مؤسسة دور التربية بالجيزة.

وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز التعاون مع مجلس النواب وتبادل الأفكار والرؤي.

وخلال الجلسة تم استعراض التحديات التي تواجه دور التربية بالجيزة والتي تخضع لخطة تطوير شاملة كإحدى المؤسسات التابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتم خلال الجلسة عرض فيلم “الشارع مش مكانك” والذي يوضح اليات عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوي.

ووعدت الوزارة باتاحة الملاعب الخاصة بدور التربية بالجيزة وفتحها لابناء الحي لممارسة الرياضة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 10 محافظات الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: “القاهرة، الجيزة،الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط”، بتمويل قدره 164 مليون جنيه.