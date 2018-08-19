التضامن: صندوق تأمين الأسرة يدرس منع مديني النفقة من السفر

المال – خاص



صرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بأنه جار السعي لإنشاء دائرة قضائية مختصة في محكمة جنوب القاهرة لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمديني النفقة.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق التابع لبنك ناصر الاجتماعي لعرض التقرير المالي السنوي عن العام المالي 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات الأداء، موضحة أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياه كريمة.



واستعرضت والى خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق وبلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في عام 2004 لمستحقي النفقة 2.641 مليار جنيه لعدد 297 ألف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها.



وأوضحت أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنويا، قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة وتم تحريك 37 ألفا و513 جنحة، بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، وإرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.



وأضافت والي أن بنك ناصر الاجتماعي في اطار التيسير على المستحقين، أصدار 78 ألفًا و644 بطاقة ((ATM ) لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلى سواء الخاصة به أو من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين في الخدمة، فتم صرف 30 مليونا و669 ألف جنيه لعدد 14397 مستحقا من المشتركين بهذه الخدمة والتي تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف.



