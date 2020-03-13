التضامن : صرف إعانات عاجلة للأسر المضارة من موجة الطقس السيئ

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً لكافة مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية بسرعة صرف إعانات عاجلة للمتضررين من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد حالياً.

وقال بيان من الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن الوزيرة وجهت بصرف مبلغ ألف جنيه لكل مصاب و 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي كإعانة عاجلة مؤقتة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظات لحين صرف التعويضات التي ينص عليها القانون كما شددت على سرعة الصرف وتذليل كافة العقبات أمام الأسر المضارة.

وكانت وزارة التضامن قد أكدت أمس أن الخسائر التي تسببت فيها موجة الطقس السيئ شملت وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء ونتج عنها فقط خسائر في الممتلكات.

وأوضحت أنه سقط سقف منزل في سوهاج وتسبب في وفاة مواطن، ويجري إسعاف حالتين حالياً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، لبحث استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من التقلبات الجوية في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ظل توقعات هطول الأمطار الغزيرة.