التضامن: خدمات يوم عرفة جاهزة لأكثر من 12 ألف حاج

المال -خاصقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة التضامن الرسمية، إن اللجنة التي تم تشكيلها استلمت مخيمات عرفات ومني في صورتها النهائية بعد التأكد من الخدمات المقدمة للحجاج.ولفت إلى أنه تم التنسيق مع المؤسسة القومية لمطوفي حجاج الدول العربية بشأن مر

المال -خاص

قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة التضامن الرسمية، إن اللجنة التي تم تشكيلها استلمت مخيمات عرفات ومني في صورتها النهائية بعد التأكد من الخدمات المقدمة للحجاج.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع المؤسسة القومية لمطوفي حجاج الدول العربية بشأن مراجعه كافة التعاقدات والخدمات لضمان جودة تقديمها من اكبر المطوفين

وأكد عبد الموجود أنه سيتم تكثيف المكيفات داخل المخيمات وتزويدها بالمراوح وحمامات اضافية يتم تركيبها في مني وعرفات مع تقديم وجبات جافة وساخنة بالمشاعر لجميع المستويات لحجاج الجمعيات وهي تكفي الحاج فالجافة تقدم في وجبتي الافطار والعشاء والساخنة في الغذاء خلاف المياة المعدنية والعصائر والفواكة الطازجة

وأشار عبد الموجود الي انة تم عقد اجتماع مع شركة النقل السعودية التي ستقوم بنقل وتصعيد الحجاج الي المشاعر بنظام الرد الواحد ومراجعة كافة الباصات المخصصة لنقل 12445 الف حاج البالغ عددهم 270 باص بخلاف 12 باص احتياطي.

ولفت إلى أنه تم تخصيص باصات للمرضي واصحاب الاعذار المرضية الذين يعانون من مشاكل صحية لنقلهم إلى عرفات لأداء المناسك ثم عودتهم من مزدلفة إلى مقر إقامتهم بمكة مع توكيلهم لزويهم لرمي الجمرات حرصا علي سلامتهم مع تخصيص عدد 2 ورشة متنقلة لمتابعة أية أعطال قد تنتج للباصات خلال فترة تصعيد الحجاج

قال عبد الموجود إنه يتم التنسيق حاليا مع المؤسسة الاهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لتخصيص موقف سيارات للحجاج بعرفات ومني امام المخيمات تسهيلا لانتقال الحجاج من المخيم الي الباص للانتقال من عرفة إلى المزدلفة

ونوه إلى أنه تم التنسيق مع بعقة الاوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كافة الوعاظ علي جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات لضمان تلقيالجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر