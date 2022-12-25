«التضامن»: خدمات مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية الموسم الجديد

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية للموسم القادم.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما قدمته المؤسسة القومية لتيسير الحج، خلال موسم الحج المنقضي من خدمات نالت إعجاب وتقدير الحجاج.

وأعلنت عن تكريم أعضاء البعثة على دورهم في خدمة الحجاج ونجاح موسم الحج وخروجه بالشكل المشرف بين البعثات المصرية، فضلا عن التنظيم الرائع الذي شهدته بعثة حج الجمعيات الأهلية.

تفاصيل اجتماع التحضيرات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية

اجتماع التضامن الاجتماعي مع مجلس أمناء المؤسسة القومية

شهد الاجتماع استعراض تقرير الحسابات بشأن القوائم المالية للمؤسسة والتي تم اعتمادها، كما شهد مراجعة الموازنة العامة للمؤسسة خلال العام الماضي.

بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات للموسم الجديد، حيث تمت الموافقة على البدء في مخاطبة فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة وشركات النقل للحصول على عروض أسعارهم لموسم حج 1444 هـ- 2023 م.

والموافقة على عرض القواعد العامة لاختيار مشرفي المحافظات للموسم الجديد على مجلس الأمناء في جلسته القادمة على أن يتمتعوا بالخبرة الكافية.

ومن الجدير بالذكر أن اختيار مشرفي الحج يخضع لاختبارات تحريرية (دينية – إدارية) من خلال الحاسب الآلي وتحت إشراف لجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء المعنيين بشئون الحج.

وذلك دون تدخل أي شخص من المديرية أو المؤسسة، وذلك للتحقق من كفاءة أدائه أثناء إشرافه على البعثة المخطط أن تكون بصحبته وتحت رعايته أثناء رحلة الحج.

مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني

مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

ومن جانبه قدم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج تقريرًا شاملًا عن رحلة الحج لموسم 1443 هـ – 2022 م.

كما وضح المزايا العديدة التي حققتها المؤسسة، وتنسيقها الدائم والمستمر مع البعثات الأخرى للدولة، وكذلك التنسيق مع الجانب السعودي.

واستعرض عبد الموجود الخدمات التي تنوي البعثة زيادتها في الموسم الجديد ضمن الخدمات المميزة التي تهدف إلى التيسير على الحجاج.

بالإضافة إلى استعراضه الخطة الزمنية المقترحة تنفيذها في موسم الحج الجديد بدءًا من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا وحتى موعد سفر الحجاج والذي سيتم تحديده عقب الانتهاء من إتمام كافة الإجراءات.

بعض الصور خلال اجتماع مناقشة استعدادات حج الجمعيات الأهلية

مناقشة استعدادات حج الجمعيات الأهلية مع مجلس أمناء المؤسسة القومية وبتشريف الشيخ علي جمعة