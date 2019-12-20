” التضامن ” توقع بروتوكول تعاون مع ” المصرية للاتصالات ” لتمكين المرأة

دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز

شهدت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات.

يهدف بروتوكول التعاون المشترك إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية “التضامن” التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

الأطراف الموقعة

وقع البروتوكول كلا من نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

فترة الاتفاق والتنفيذ

يهدف البروتوكول الذي تصل مدة العمل به إلى 3 سنوات لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشائها لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر البوابة الدولية الانترنت.

كما ستتولى المصرية للاتصالات تدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي وموظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

وقالت غادة والي ، وزير التضامن الاجتماعي إن “البروتوكول الذي تم توقيعه يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الوزارة التي ترتكز على 3 محاور رئيسية، وهي الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية عن طريق دعم مشروعات الحرف اليدويه والأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا”.

وأضافت : كما يعكس اهتمام الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص لتدريبهم وزيادة دخلهم.

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي إمكانية إقامة معارض دائمة ومتحركة بالتعاون مع المصرية للاتصالات، كما دعت وزير الاتصالات والعاملين لزيارة معرض ديارنا الذي سيقام في الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى 15 يناير المقبل.

المسئولية المجتمعية

وقال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات ، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لشركات الاتصالات في مصر إيماناً منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين.

كما صرح المهندس عادل حامد ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلًا: “سعداء بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية الشركة في اغتنام كل فرصة ممكنة للقيام بدورها الوطني والوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع ودفع عملية التنمية المستدامة من خلال دعم ورعاية العديد من المبادرات المجتمعية” مضيفُا “إن تمكين المرأة ودمج وتأهيل ذوي القدرات الخاصة من أهم ما تركز عليه استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة، وتتطلع إلى المشاركة في المزيد من هذه المبادرات في المستقبل”.