«التضامن» توقع برتوكول تعاون مع مؤسسة دروسوس ومدرسة ابتكار خانة لدعم «حياة كريمة»

توقع وزارة التضامن الاجتماعى الخميس المقبل 29 سبتمبر و مدرسة “ابتكار خانة” أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والوطن العربي ومؤسسة دروسوس بروتوكول تعاون.

ويهدف مشروع بروتوكول الشراكة إلى دعم جهود الدولة المصرية في محافظتيّ الفيوم وبني سويف بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، عن طريق تمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاجتماعية الناجحة التي تقدم حلولا للمشاكل الأكثر إلحاحا التي تواجهها البلاد من خلال توفير الدعم المطلوب لمشاريعهم خلال رحلتهم، والمساهمة في خلق بيئة عمل مزدهرة تعمل مع المبدع الاجتماعي وفريقه ومنظمته من أول مرحلة الفكرة وحتى مرحلة التنفيذ الفعلي لفكرته.

وستتضمن فقرات الحفل الختامي على هامش توقيع البروتوكول، كلمة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وكلمة للدكتورة إيمان بيبرس- المؤسسة والعضوة المنتدبة لابتكار خانة، وكلمة لوسام البيه _المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس.

هذا إلى جانب عرض فيلم تسجيلي يضم أهم إنجازات المشروع وأنشطته، والإعلان عن الفائزين من الشباب المبدعين الاجتماعيين وتقديم الجوائز لهم.

يحضر الحفل عدد من رواد الأعمال الاجتماعيين والخبراء وصناع التغيير في مصر، وعدد من الجمعيات الرائدة في العمل الاجتماعي والتنمية، بالاضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وصناع القرار، والإعلاميين، إلى جانب المستفيدين من المشروع.