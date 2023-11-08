التضامن: توفير 15 طن لحوم وكميات كبيرة من السلع الغذائية لمرافقي المرضى الفلسطينيين في العريش

كشف علي غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء أنه تم توفير نحو 15 طن من اللحوم مقدمة من وزارة الاوقاف بواقع 10 أطنان، و5 أخرى من جمعية الاورومان، اضافة إلى كميات كبيرة من سلع غذائية منها زيت، وسكر، وارز، وذلك ضمن الاعانات التي يتم تقديمها للعالقين الفلسطينيين ومرافقي المرضي الذين يعالجون في مستشفيات العريش، الشيخ زويد، بئر العبد.

يذكر أن العالقين الفلسطينيين في شمال سيناء، هم 3 فئات “مرضي ـ طلاب ـ زيارات عائلية” ، تقطعت بهم السبل إلى العودة لقطاع غزة من خلال معبر رفح البري، وذلك بعد معركة طوفان الاقصي التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.

وقال غيط، في تصريح خاص لـ”المال”، إن تلك المعونات يأتي ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الدعم العيني واللوجستي لمن يتم علاجهم في شمال سيناء ومرافقيهم، إضافة إلي العالقين من قطاع غزة والذين كانوا متواجدين في مصر قبل عملية طوفان الاقصي في 7 أكتوبر الماضي ولم يستطيعوا العودة حتى الآن.

وأضاف غيط، أنه تم تخصيص عمارتين بمدينة العريش، لتسكين العالقين، بالاضافة إلي مخيم امام المستشفي المركزي لإيواء مرافقي المصابين مؤقتًا لحين شفائهم وعودتهم مرة أخري إلي قطاع غزة.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بتخصيص 12 مليون جنيهَا، كقيمة إيجار الوحدات بتلك العمارتين لتسكين العالقين من قطاع غزة، وذلك لنحو 750 فلسطيني متواجد في شمال سيناء بحسب تصريحات تلفزيونية لـ المحافظ اللواء محمد شوشة.

وتابع مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم من خلال المديرية تم توفير نحو 250 ملاءة احادية الاستخدام، و250 روب طبي لمستشفتي العريش والشيخ زويد المركزي، وذلك ضمن الدعم اللوجستي الذي تقدمه الوزارة لمصابي قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي عليهم.