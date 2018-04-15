التضامن توفر 81 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر

المال ـ خاصأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس امناء ادارة المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع إن إجمالى القروض الدوارة التى قدمت من خلال برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر التابع للمؤسسة فى الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2018 بلغت حوالي 81 مليون جنيه.

المال ـ خاص

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس امناء ادارة المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع إن إجمالى القروض الدوارة التى قدمت من خلال برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر التابع للمؤسسة فى الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2018 بلغت حوالي 81 مليون جنيه.

وأشارت إلي أن إجمالى ما تم تقديمه من قروض من خلال البرنامج منذ إنشاءه حوالى 207 مليون جنيه حيث تم تنفيذ 62401 مشروعا بإجمالى 75 ألف مستفيد.

وأضافت والى أن البرنامج خلال الأعوام الأخيرة شهد نموا متزايدا فى أعداد المستفيدين ونوعية المشروعات المموله .

ويستهدف البرنامج تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع استهداف الفئات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.

وأشار اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إلى أن برنامج دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر دشنته المؤسسة منذ عام 2007 ويقوم بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات – 268 جمعية.

وأوضح أن نسب مشاركة النساء فى تنفيذ المشروعات قدر ب48% بما يقرب من 30 ألف مشروع، وهو ما يؤكد استهداف المراة وتمكينها اقتصاديا لتشكل نواة اقتصادية منتجة وفعالة من خلال تحسين نسب مشاركة المرأة فى العمل لتمكينهن من إعالة أنفسهن وأسرهن.

وأضاف حمودة أن قيمة القرض تتراوح بين ألف وعشرة الاف جنية ويغطى المشروع 24 محافظة

وقال “جارى التنسيق مع المحافظات المتبقية لتنفيذ المشروع بها وتتنوع المشروعات التى تمول من خلال البرنامج مابين المشروعات التجارية من البقالة وبيع الخضار والفاكهة والتجارة فى الاعلاف، .والمشروعات الخدمية التى تم التاكيد على ضرورة ان تتلائم وسد احتياجات البيئة المحيطة مثل المخابز، كذلك المشروعات البيئية من تسمين الماشية وتربية الاغنام والمناحل والمشروعات الحرفية من الخياطة والنجارة وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية”.

وأكد المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن البرنامج وجه اهتمام نحو دعم تنفيذ مشروع ” قرية واحدة منتج واحد ” لدعم التجمعات الانتاجية من خلال اقامة تحالفات انتاجية وتوفير مصادر تسويقية طويلة الاجل مع تيسير التعاملات المالية وغيرها من الخدمات

وأوضح أن البرنامج قام بتمويل مؤسسة الفراعنة للتنمية لتصنيع منتجات اخميم من القطن المصرى و قرية النزلة بالفيوم لانتاج الفخار بالقرية وتمويل قرية الاعلام بنفس المحافظة لانتاج الخوص.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل من خلال التعاون بين المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وصندوق إعانة الجمعيات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.