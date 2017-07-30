التضامن توفر 100 مليون جنيه لجمعيات خيرية تعمل فى تنظيم النسل

أحمد صبرىقالت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستوفر 100 مليون جنيه لـ 239 جمعية خيرية لتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية والتى تشمل تقليل عدد المواليد بـ 10 محافظات وذلك لتوفير وسائل منع الحمل وتدريب الأطباء والصيادلة بالمستوصفات الطبية التابعة لتلك الجمعيات.وأضافت فى كلمتها ب

أحمد صبرى

قالت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستوفر 100 مليون جنيه لـ 239 جمعية خيرية لتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية والتى تشمل تقليل عدد المواليد بـ 10 محافظات وذلك لتوفير وسائل منع الحمل وتدريب الأطباء والصيادلة بالمستوصفات الطبية التابعة لتلك الجمعيات.

وأضافت فى كلمتها باليوم القومى للسكان بحضور وزراء الصحة والتنمية المحلية والأوقاف والتضامن الاجتماعى، أن معدل التنمية يجب أن يكون أكثر من 3 أضعاف

معدل المواليد حتى لا تكون الزيادة السكانية عبئا على الاقتصاد والمجتمع.

واشارت الى أن الدراسات التى أجرتها الوزارة مع المجلس القومى للسكان وجدت أن الأسرة التى لديها 9 افراد فأكثر يصل معدل الفقر بها لـ 65%، أما الاسر التى يقل عدد أولادها عن 3 أبناء لا يزيد معدل الفقر بها على 05%.