التضامن: توزيع وجبات غذائية في قرية الروضة بشمال سيناء

المال ـ خاص:أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم توفير 45 سريرا لإقامة أسر المصابين بمركز تدريب التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إضافة إلى 150 سريرا بالشباب والرياضة، ويتولى الهلال الإعاشة منذ أمس، حيث تم توزيع 300 وجبة بالإسماعيلية على الأهالي المرافقين للمصابين بمستشفى الجامعة والمستشفى

المال ـ خاص:

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم توفير 45 سريرا لإقامة أسر المصابين بمركز تدريب التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إضافة إلى 150 سريرا بالشباب والرياضة، ويتولى الهلال الإعاشة منذ أمس، حيث تم توزيع 300 وجبة بالإسماعيلية على الأهالي المرافقين للمصابين بمستشفى الجامعة والمستشفى العام، وقد بذلت فرق الهلال الأحمر المركزي وبالإسماعيلية جهدا كبيرا وخاصة فرق الدعم النفسي.

وفي ضوء توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بعد التنسيق مع محافظ شمال سيناء، فإن هناك قافلة مساعدات تتوجه إلى قرية الروضة المنكوبة خلال الساعات المقبلة وتشمل ألف بطانية وألف كرتونة غذائية بالتعاون مع الجمعيات مثل الأورمان ورسالة نور على نور والهلال الأحمر المركزي.

وتتواجد لجنة إغاثة التضامن بمعهد ناصر منذ الأمس حيث تم نفل عدد 17 حالة مساء من مصابي حادث مسجد الروضة ببئر العبد بالعريش، وعلى الفور تم انتقال لجنة الإغاثة برئاسة أحمد عبد الرحمن مدير عام إدارة الساحل الاجتماعية للتضامن وقد توفيت حالة بمجرد وصولها.

وجدير بالذكر أن من بين المصابين الطفل آدم 5 سنوات المصاب بطلق ناري أثناء تواجده مع والده في صلاة الجمعة، حيث استشهد والده بجانبه على إثر الحادث، وتقدم لجنة التضامن للمصابين وأسرهم كافة الاحتياجات اللازمة.