التضامن توجه فريق التدخل السريع بالبحيرة بنقل مسنًا لدار رعاية

وكالات:وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحيرة، بالتعامل مع بلاغ وارد لفريق التدخل السريع المركزي بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود رجل مسن بمستشفى دمنهور ويحتاج إلى الانتقال لدار لرعايته لعدم وجود أسرة له تقوم باستلامه.وقالت الوزارة في بيان

وكالات:

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحيرة، بالتعامل مع بلاغ وارد لفريق التدخل السريع المركزي بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود رجل مسن بمستشفى دمنهور ويحتاج إلى الانتقال لدار لرعايته لعدم وجود أسرة له تقوم باستلامه.





وقالت الوزارة في بيان مساء الاثنين، إن الفريق توجه إلى مستشفي دمنهور واستلم الحالة، وتبين أن المسن يدعى أحمد محمد على العبد، ويبلغ من العمر 90 عاما، وهو متواجد بالمستشفى منذ حوالي 4 أشهر، وغير قادر على خدمة نفسه لكبر سنه وحالته الصحية.

وقام الفريق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلحاق المسن بدار مسنين السعادة لغير القادرين على خدمة أنفسهم وتوفير كافة أوجه الرعاية له وسوف تستمر المتابعة للحالة وتوفير الأدوية اللازمة وكافة احتياجات العجوز.