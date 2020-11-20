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«التضامن» توجه بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية للسيدة نعمات «بائعة الترمس» (صور)

التواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة
محمد بدر 11:45 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20 11:45 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي “فريق أطفال وكبار بلا مأوى” بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

وتبين لفريق أطفال وكبار بلا مأوى عقب التواصل مع السيدة أنها تدعى نعمات عبد الحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عامًا وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريباً، بعد أن رزقت منه بطفل، وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الإنشاء.

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وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع “الترمس” بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء؛ حيث إن الزوج يعاني مرض الكلى والزوجه تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقام الفريق بعرض إيداعها إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها، واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلًا من الحجرة التي تمكث بها، إضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التى تحصل عليها.

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تمت إفادتها أنه سوف يتم تحويل الملف الطبي لوزارة الصحه وبخصوص المعاش، سوف يتم بحث الأمر من جانب الوزارة.

وقد وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة، وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.

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بقلم محمد بدر

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