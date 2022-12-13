«التضامن» توافق على 2.2 مليار جنيه تمويلات أجنبية لصالح 289 جمعية أهلية

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية، عن توفير 917 منحة أجنبية بقيمة 2.2 مليار جنيه، لعدد 289 جمعية أهلية منذ يناير الماضى.

وأضاف عبد الموجود، فى تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلى لأول مرة فى مصر، أن هناك 4 منح أجنبية لم يتم قبولها خلال عام 2022، بنسبة لم تتعدَ %0.5 من إجمالى المنح، موضحًا أن الدولة أتاحت الفرصة كاملة للتمويل الخارجى لصالح منظمات العمل المدنى.

ولفت إلى أن الوزارة أتاحت مدة تنظيمية لسير تلك العملية، مشيرًا إلى أن أسباب الرفض تتعلق بعدم توافق الأغراض التمويلية مع طبيعة الجمعيات الأهلية بالإضافة لوجود مخالفات بها.

وذكر أن الجمعيات المركزية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالى المنح الموجهة لمؤسسات المجتمع المدنى، بواقع %62 من الأجنبية، و%68 من المحلية.

وأضاف أن دعم الدولة للمجتمع المدنى انعكس فى صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية الصادرة فى يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى.

وألمح أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى منحت الجمعيات فرصة كبيرة لتوفيق الأوضاع، وأصدرت قرارًا فى أكتوبر الماضى بمد المهلة حتى 11 أبريل عام 2023.