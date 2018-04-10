التضامن تنقل 600 ألف صاحب معاش لكرامة قبل يونيو

■ مصدر حكومى: 40 مليار جنيه تكلفة الدعم حتى منتصف 2019مدحت إسماعيل أكد مصدر حكومى، أن وزارة التضامن، انتهت من مراجعة 400 ألف من أصحاب المعاشات المدرجين فى برنامج الضمان الاجتماعى، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المراجعة لنحو 80 ألفا آخرين قبل نهاية النصف الثانى من العام المالى الحالى.

■ مصدر حكومى: 40 مليار جنيه تكلفة الدعم حتى منتصف 2019

مدحت إسماعيل

أكد مصدر حكومى، أن وزارة التضامن، انتهت من مراجعة 400 ألف من أصحاب المعاشات المدرجين فى برنامج الضمان الاجتماعى، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المراجعة لنحو 80 ألفا آخرين قبل نهاية النصف الثانى من العام المالى الحالى.

وأضاف لـ«المال»، أن الوزارة نقلت 20 ألفا من أصحاب المعاشات لبرنامج «كرامة»، ومستهدف أن يصل إجمالى المنقولين لـ»كرامة» قبل نهاية يونيو المقبل إلى 600 ألف بعد انتهاء المراجعة، لافتا إلى أنه سيتم نقل جميع جميع المسنين وليس لهم دخل إلى البرنامج فى إطار تنقيح خطة مستحقى الدعم المستهدف تنفيذها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى.

ويصرف معاش الضمان الاجتماعى، للزوجة أو أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة غير ضمانية، بشرط ألا يزيد دخل الأسرة على ثلاثة أضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان، كما أن لها الحق فى الحصول على معاش ضمان شهرى متاح للأرملة والمطلقة، والمرأة التى بلغت 50 عاما، ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل، وللمرأة المعيلة أيضا التى تكون ربا للأسرة، فى حال سجن الزوج أو وفاته.

وقال المصدر، إن إجمالى المدرجين فى برنامج كرامة وتكافل حتى نهاية مارس الماضى، بلغ 2.3 مليون مستفيد، ومقرر أن يصل إلى 2.4 مليون بنهاية يونيو المقبل، مؤكدا عدم وجود نية لرفع قيمة الدعم المقدم لأسر البرنامج فى العام المالى المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى تغطية الأسر الفقيرة، وليس رفع قيمة الدعم، مضيفا أنه متوقع ارتفاع نسب الفقر عقب صدور قررارات رفع دعم المحروقات فى العام المالى المقبل، ومن ثم فإن الأمر يتطلب تغطية تلك الأسر.

يذكر أن «التضامن» أطلقت العام الماضى، مبادرة «سكن كريم»، فى إطار التوسع فى برنامج الدعم، وتقدر تكلفة المبادرة فى مرحلتها الأولى تقدر بـ 550 مليونا.

وحسب المصدر فإن تكلفة الدعم المقدم لبرنامج «كرامة وتكافل» بنهاية يونيو 2019 يتوقع أن يصل لـ40 مليارا.

ويقدم «تكافل»، دعمًا نقديًا للأسر التى تعانى الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و60 لطفل المرحلة الابتدائية، و80 للإعدادية و100 الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى شهريا عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

بينما يمنح «كرامة»، مساعدات نقدية شهرية 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وكانت «التضامن» أقرت مؤخرا زيادة قيمة الدعم المقدم لمستحقى « كرامة»، بواقع 100 جنيه، و20 جنيها لكل طفل مدرج فى» كرامة»، وتمت صرف الزيادة بداية من شهر يوليو الماضى.