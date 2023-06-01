«التضامن» تنفي تقديم مساعدات أو منح مالية «غير معلنة» لتجاوز أزمات زيادات الأسعار

نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها مساعدات أو منحا مالية لمساعدة المواطنين ، غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg .

و أكدت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أنها ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها .

و أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، و من خلال بياناتها الرسمية ، و التي تقوم بنشرها يوميا .