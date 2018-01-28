التضامن تنفذ حكم الدستورية العليا بصرف معاشات 153 ألف مستحق

المال -خاصأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107



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أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30ق دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم ( 8 ) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17/11/2002 وحتى 11/ 6/2009 .

وأضافت والي ، فى تصريحات لها اليوم، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة اجمالية 10.7 مليون جنيه شهريا.

وقالت إن الصرف سيكون اعتبارا من معاش ديسمبر 2017 ، لافتة إلى أنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره -حيث نشر الحكم بتاريخ 15/11/2017 – وبالتالي ينفذ من تاريخ 1/12/2017.