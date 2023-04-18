«التضامن» تنظم ورشة عمل حول «تطور آليات تصنيف الإعاقة»  

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل بعنوان “تطور آليات تصنيف الإعاقة”، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الإسكوا “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسياESCWA”.

وجاءت ورشة تطور آليات تصنيف الإعاقة في إطار العمل على تقنين الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لنوع ودرجة الإعاقة.

وذلك بناء على اتفاق التعاون مع منظمة الإسكوا في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

تفاصيل عن الورشة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

شهدت ورشة تطور آليات تصنيف الإعاقة مشاركة الدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بالاسكوا، وحضور مجموعة من الخبراء في مجال الإعاقة متمثلين في المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجموعة من خبراء الإعاقات المختلفة، وأساتذة الجامعات في مجالات السمعيات، والبصريات، والطب الطبيعي، وعلم النفس.

وشهدت الورشة التحاور ومناقشة التحديات الحالية وتبادل وجهات النظر وعرض المبادئ الرئيسية ونماذج وآليات التقييم وفقا لنموذج التصنيف العربي الموحد للإعاقة، والتعرف على آليات التطبيق في مختلف الدول، وطرق تصنيف الإعاقة ودرجتها وكذلك كيف يتم تحديد مسار الخدمات لكل حالة وفقا لما يتناسب مع احتياجاتها.