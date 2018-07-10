التضامن تنظم معسكرًا ترفيهيا للأطفال بلامأوى في الإسكندرية

المال- خاصنظمت مدير التضامن الاجتماعي بالإسكندرية معسكر ترفيهي لأبناء مجمع الدفاع الإجتماعي والتابعة للبرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوى، في إطار بث روح الانتماء والإصلاح في نفوس الأبناء ودمجهم في المجتمع واستغلال طاقتهم الإيجابية في العمل المنتج والصالح العام.جاء المعسكر با

المال- خاص





نظمت مدير التضامن الاجتماعي بالإسكندرية معسكر ترفيهي لأبناء مجمع الدفاع الإجتماعي والتابعة للبرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوى، في إطار بث روح الانتماء والإصلاح في نفوس الأبناء ودمجهم في المجتمع واستغلال طاقتهم الإيجابية في العمل المنتج والصالح العام.

جاء المعسكر بالتنسيق مع البرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوى- وزارة التضامن الاجتماعي ضمن خطة البرنامج للتسويق والدمج المجتمعي، حيث تهدف استراتيجية البرنامج للدمج بين الأطفال والمجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والفنية، وأيضًا معسكر الكشافة، والذي أشرف عليه فريق متطوع من الكشافة لتعليم أبناء أطفال بلا مأوى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 10 محافظات هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا)، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.