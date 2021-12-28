«التضامن» تنظم معرض «ديارنا» الأسبوع المقبل في المنيا

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى، خلال الأسبوع المقبل في مطلع عام 2022، معرض “ديارنا للأثاث والحِرف اليدوية لمستلزمات المنزل” بمحافظة المنيا، والذي يستمر لمدة أسبوعين، ويشارك فيه حوالي 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأُسر المنتجة، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويضم المعرض منتجات الحِرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكِليم والسجاد والصدَف والنحاس من حرفيّي القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج،

ويأتي المعرض في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتسهم في التمكين الاقتصادي للأُسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تسهم على التوالي في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة في سعرها.

ويقام المعرض في استراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا، حيث من المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، والدخول مجانًا مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية.

ومعرض “ديارنا” بدأ انطلاقه لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي؛ بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قِبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة في كل محافظات مصر، لهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية “من بيتنا إلى بيتك”.

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي في الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية؛ إيمانًا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الإنتاجية، وحرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

كما أكدت القباج أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبنّي التضامن سياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.