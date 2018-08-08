التضامن تنظم لقاءات مشروع تدريب المرأة الريفية بدمياط

المال - خاصتعقد وزارة التضامن الاجتماعي، خلال شهر أغسطس الحالي، لقاء اليوم الواحد ضمن لمشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية المدرة للدخل بمحافظة دمياط.وصرحت منال حنفي، مدير عام الإدارة العامة للمرأة بالوزارة، بأنه ستُعقد لقاءات لتوعية المرأة وتدريبها على إدارة المشروعات الصغيرة

المال – خاص

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، خلال شهر أغسطس الحالي، لقاء اليوم الواحد ضمن لمشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية المدرة للدخل بمحافظة دمياط.

وصرحت منال حنفي، مدير عام الإدارة العامة للمرأة بالوزارة، بأنه ستُعقد لقاءات لتوعية المرأة وتدريبها على إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبادل الخبرات ومساعدتها في حل المشكلات الطارئة التي تواجه السيدات اللاتي يدرن مشروعات صغيره ضمن مشروع تنمية المرأة الريفية.

وأضافت أن سلسلة اللقاءات تهدف إلى مناقشة المشكلات التي تواجه القرى المنفذ بها المشروع في المحافظة، وتذليل الصعوبات التي تواجه فريق العمل والجمعية المسند لها المشروع لضمان الاستمرارية.