«التضامن» تنتهي من إعداد البنية المعلوماتية لـ 14 ألف أسرة بديلة



انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من البنية المعلوماتية للأسر البديلة وبلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة ما يزيد على 14 ألف أسرة ترعى 14.300 طفل وطفلة.

وأشارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قيام الوزارة بتطوير منظومة الرعاية البديلة وتم مؤخرا عقد ورشة عمل من خلال الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وبالتعاون مع مشروع حماية الطفل التابع لليونيسف، استهدفت رفع كفاءة العاملين بمنظومة الرعاية البديلة بمديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط وبمشاركة أكثر من ٥٠ متدربا ومشاركا.



وشهد البرنامج التدريبي مشاركة المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة ورئيس اللجنة العالية للأسر البديلة عبر تطبيق zoom وحضور مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعن الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور حسن خليل ومها الحفناوى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية وفراج محمد حافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد وعلاء عبدالعاطى مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية وفريق عمل الرعاية البديلة بالوزارة وممثلين عن فريق التدخل السريع بالوزارة ومشروع حماية الطفل التابع لليونيسف.



وتناولت الورشة الأحكام الشرعية المتعلقة بالكفالة، وأهم التحديات التي تواجه العاملين والتحليل لمنظومة الرعاية البديلة بالمديريات علي مستوى الجمهورية، كما تم التطرق للمنظومة التشريعية للأسر البديلة الكافلة، بالإضافة إلي الدليل الإرشادي وخطوات مراحل الكفالة.



ويأتى ذلك ضمن سلسلة من الورش والبرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى للارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة الرعاية البديلة ورفع كفاءة العاملين بها، حيث تم تنفيذ عدد من الورش بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت العاملين بمنظومة الرعاية البديلة بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية واللجان المحلية بهذه المحافظات، وكذلك البرنامج التدريبى المنفذ بالتعاون مع جمعية الأورمان واستهدف محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسوان وقنا.وأعقب ذلك الورشة المنفذة مع مشروع حماية الطفل بالوزارة والمنفذ بالتعاون مع اليونيسف والذى استهدف العاملين بالمنظومة بمحافظة الإسكندرية، ليصبح بذلك إجمالى المحافظات التى تم تغطيتها تدريبا حتى الآن 14 محافظة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتوسع في خطتها في نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك في ضو ء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقاً من حق الأبناء في الأمن والأمان، والعطف والحنان وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين في المجتمع،