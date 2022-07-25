«التضامن» تناقش مشروع موازنة بنك ناصر 2022 - 2023

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق ومناقشة تقرير متابعة قرارات مجلس الادارة .

وصرحت القباج بأن بنك ناصر الاجتماعى يعتبر من رواد البنوك الاجتماعيه والاسلامية فى مصر ومن الركائز الحقيقية لتنمية المجتمع وذلك من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسه ماليه تتولى وظيفة اجتماعيه واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الأستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع وذلك من خلال فروعه المنتشره بجميع أنحاء الجمهورية والتى تبلغ 95 فرعا و29 وحدة بالجامعات.

وأوضحت القباج أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى 2022/2023 حيث تم تقديرها بمبلغ 29.5 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه ربط العام المالى 2021/2022 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 6% حيث تم مراعاة عند إعداد مشروع موازنه البنك أن تتماشى مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف تعظيم موارد البنك لخدمه الأغراض الاجتماعية وتشجيع الإدخار للأفراد والهيئات وقبول الودائع الإستثمارية .

وأكدت القباج أنه تم وضع خطة إستثماريه طموحة تم تقدرها بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل استكمال إنشاء المركز الرئيسى للبنك بمدينة 6 أكتوبر، إضافة الى التوسع فى انتشار فروع البنك ببعض المحافظات من خلال مقرات جديدة، وكذلك العمل على تطوير الفروع الحالية.

يأتي هذا إلى جانب تطوير شامل بمنظومة الحاسب الألى بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة حيث سيتم التعاقد مع core banking حديث يسمح بزيادة قاعدة بيانات عملاء البنك ويسمح بإيجاد منظومة آلية تساعد في ارضاء العملاء وتحسين تقديم خدمات البنك المختلفة .

وفي ذات السياق، أفاد محمد عشماوي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهم ملامح المركز المالي للبنك في 30 يونيو 2022 بشكل مبدئي قبل الإعتماد النهائي حيث تشير المؤشرات أن ميزانية البنك بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 34 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى فى 30 / 6 / 2021 البالغة 29 مليار جنيه.

كما بلغت أرباح البنك في 30 / 6 / 2022 ما قدره 1.74 مليار جنيه مقارن بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.53 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه بنسبه نمو 14% عن الفترة المماثلة و تطور حجم التمويلات الممنوحه للعملاء حيث بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 23 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق فى30 / 6 / 2021 قدرها 15 % وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأه كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة.

وأوضح عشماوي انه تم ايضا مناقشة البروتوكولات التي قام البنك بتوقيعها مؤخرا خلال العام المالي مع اكثر من جهة في إطار توسيع قاعدة التعاون والربط مع الجهات السيادية والجهات الفاعلة لتوصيل خدمات الدولة وتقديمها لعملاء البنك بشكل ميسر مثل منافذ بيع منتجات القوات المسلحة من خلال كروت ميزة والتي بلغ اجمالي عدد البطاقات المصدرة 2.7 مليون بطاقة.

جاء ذلك بالإضافة الي التوسع في حسابات الإدخار الاجتماعي من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعية الشرعية والكنيسة الأرثوذكسية لرعاية الأطفال الأيتام من خلال منظومة اولادنا مستقبلنا.

كما تم التوسع ايضا في انشاء الصناديق الاستثمارية لرعاية الاطفال والمتفوقين وذوي الاعاقة مثل صندوق ” عطاء” لدعم ذوي الاعاقة وصندوق “أولادنا مستقبلنا” لدعم الاطفال، مؤكدًا ان البنك قام بخطة جديدة نحو ميكنه لجان الزكاة بالبنك لضمان وصول الزكاة لمستحقيها وتبلغ عدد لجان الزكاة بالبنك 3413 لجنه وبلغت مصارف الزكاة والتبرعات 791 مليون جنيه.

واشار عشماوي انه تم ايضا مناقشة إمكانية إشتراك البنك في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين علي القيام بتلك الخطوة وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بسعر عائد منخفض.

وتمت مناقشة اشتراك البنك فى مبادرة التمويل العقارى الصادرة عن البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد مخفضة وفى ضوء الكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى فى 13 يوليو 2021 لمحدودى ومتوسط الدخل وللكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى فى 4 اكتوبر 2021 لفئة متوسطى الدخل.