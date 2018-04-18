التضامن تمد فترة سداد رسوم الحج للجمعيات الأهلية

المال -خاصقررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس 26 أبريل للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والتى كان من المقرر لها الانتهاء غدا الخميس 19 أبريل، وذلك تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويا

المال -خاص

قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس 26 أبريل للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والتى كان من المقرر لها الانتهاء غدا الخميس 19 أبريل، وذلك تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات الأربعة التى أعلنت عنها الوزارة.

ووجهت والى بضرورة تيسير الإجراءات الخاصة والتحضيرات لموسم حج هذا العام وإجراءات تسديد الرسوم مع تذليل اية عقبات ومشكلات، كذلك توفير عناية خاصة لكبار السن والتنسيق مع الوزارات المختلفة ووزارة الصحة بشأن تخصيص عيادات طبية لرعاية الحجيج وان يتم التنسيق مع البعثات الأخرى والسلطات السعودية للعمل على راحة الحجاج لخدمة زوار بيت الله.

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن عدد أعضاء الجمعيات الاهلية الذين قاموا بتسديد رسوم الحج حتى الآن قد بلغ80% قد من إجمالي الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام وعددهم 12 الف حاج، مضيفا ان تسديد الرسوم تتم من خلال إيداع المبلغ فى حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع فروع بنك مصر بموجب اذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية وذلك تسهيلا على الحاج وفي حالة عدم السداد يعد ذلك اعتذرا من جانب الحاج وسيتم الاستبدال بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.



وكانت وزارة التضامن قد أعلنت في وقت سابق عن أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية حيث تبلغ تكلفة الحج بالمستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم تكلفة اجمالية 96,900 جنيه شاملة تذكرة الطيران المحددة بمبلغ 12,100 جنيه.

– المستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بتكلفة اجمالية 82,700 جنيه شاملة قيمة تذكرة الطيران

– المستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم بتكلفة اجمالية 72,500 جنيه شاملة تذكرة الطيران

– المستوى الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية بإجمالي تكلفة 63,600جنيه شاملة تذكرة الطيران

وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء ووسائل نقل حديثة.