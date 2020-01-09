«التضامن» تكشف عن المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظات الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا، هي الأكثر من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن إيطاليا هي أكثر المستقبلين لهم.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم الخميس، مع وزارة الهجرة بحضور الوزير نبيلة مكرم في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية “مراكب النجاة”؛ لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وبحث تدريب وتأهيل الشباب.

وقالت «القباج»، إن أعداد المهاجرين زادت في الفترة من 2011 إلى 2013 ثم بدأت في التناقص، إذ في 2017 غرق أكثر 1773 فرد، ثم قل في 2018 إلى 587 ، وهو ما يدل على نجاح جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة وهو ما لاقى تقديرًا كبيرًا من أكتر من منظمة دولية معنية بالهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غالبية المهاجرين من الحاصلين على التعليم المتوسط، وهو مؤشر يعطينا دلالة للبرامج التي تريد المبادرة تنفيذها لكي تستهدف الفئة المطلوبة.

وأكدت الوزيرة، أن هناك أسباب كثيرة للهجرة غير الشرعية، منها تدني مستوى خدمات في بعض المناطق والتطلع لما حققه شباب سافر ويود تحقيق الربح السريع، وقلة وعي لدى الشباب، وغياب آليات الحماية في وجود أشخاص يتاجرون في عملية الهجرة غير الشرعية.