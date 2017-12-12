التضامن تكشف سبب وفاة طفل بمركز إيواء في الدقهلية

المال- خاص كشف وزارة التضامن تفاصيل وفاة أحد الأبناء بدار الصفا الإيوائية للبنين بطلخا التابعة لجمعية الصفا الإسلامية بمحافظة الدقهلية وأوضحت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بأنه تم توجيه فريق التدخل السريع المحلي بالدقهلية للتحرك الفوري عقب وقوع الحادث وووفق النادري، ت

المال- خاص

كشف وزارة التضامن تفاصيل وفاة أحد الأبناء بدار الصفا الإيوائية للبنين بطلخا التابعة لجمعية الصفا الإسلامية بمحافظة الدقهلية

وأوضحت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بأنه تم توجيه فريق التدخل السريع المحلي بالدقهلية للتحرك الفوري عقب وقوع الحادث

وووفق النادري، تبين أن الحادث جاء نتيجة قيام الإبن المتوفي عبد الله محمد إبراهيم 15 عاما بالصف الثالث الإعدادى بفتح باب المصعد بالدور العاشر رغم عدم وجود كابينة المصعد مما أدى إلى سقوطه للدور الأرضي.

وأسرعت الدار بنقل الطفل لمستشفى طلخا المركزي إلا أنه لفظ أنفاسه نتيجة الحادث، وفق المصدر ذاته.