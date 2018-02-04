التضامن تكرم أبناء دار إنقاذ الطفولة المتفوقين دراسيا

متابعات:كرمت وزارة التضامن الاجتماعي أبناء دار «إنقاذ الطفولة» المتفوقين دراسيا، سلوكيا، وأخلاقيا، وكذا تكريم الموظف المثالي في الجمعية، تقديرا لأدائه الجيد في مهرجان ثقافي فني رياضي أقيم يوم الجمعة الماضي، حيث أنابت الوزيرة غادة والي معاونها للرعاية الاجتماعية لتكريم 20 إبنا من المت

متابعات:

كرمت وزارة التضامن الاجتماعي أبناء دار «إنقاذ الطفولة» المتفوقين دراسيا، سلوكيا، وأخلاقيا، وكذا تكريم الموظف المثالي في الجمعية، تقديرا لأدائه الجيد في مهرجان ثقافي فني رياضي أقيم يوم الجمعة الماضي، حيث أنابت الوزيرة غادة والي معاونها للرعاية الاجتماعية لتكريم 20 إبنا من المتفوقين دراسيا و18 من حفظة القرآن والمتفوقين دينيا في دار إنقاذ الطفولة وهم في مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم توزيع شهادات التقدير للمتفوقين، كما اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية والرياضية التي عرضها الأبناء واشتركوا في إعدادها بأنفسهم.

وعلى هامش الحفل، نظمت الوزارة قافلة طبية بالتعاون مع جمعية رسالة تم من خلالها الكشف على جميع أبناء الدار في كافة التخصصات الطبية وعمل التحاليل لمن يحتاج ذلك.

حضر الحفل لفيف من الشخصيات المرموقة يتقدمهم النائب يسري الأسيوطي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، وأسامة أحمد من ديوان محافظة القاهرة، والدكتور محمد أبوزيد، والدكتور محمد ياسين من وزارة الثقافة، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والإعلاميين والمهتمين في المجتمع المدني بقضايا الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية .

يأتي هذا ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ﻷبناء الدار، وخاصة أبناء دار إنقاذ الطفولة الذين توليهم الوزارة عناية كبيرة، حيث أقيم عدد من الندوات الثقافية لأبناء الدار خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ووزارة الثقافة.

في سياق متصل، تم إجراء تحاليل للعاملين والأبناء للكشف عن تعاطي المخدرات وجاءت نتائجها سلبية.

وفي إطار تكامل منظومة الحماية المدنية بالدار وتحسين وتطوير البنية الأساسية بها، تم إجراء صيانة عدد 13 طفاية حريق موزعة في أرجاء الدار، وكذلك تجديد غرفة العيادة الطبية ،وجاري استكمال تجهيزها بالتجهيزات الطبية اللازمة، كما تم رش الدار بالكامل بالمبيدات ضد الحشرات، وجاري الآن تطوير مطعم ومطبخ الدار وتجهيزهما، كما يتم حاليا تطوير ملعب الدار ليتسنى للأبناء ممارسة الرياضة بشكل مستمر وآمن.

أما على مستوى الرعاية النفسية والاجتماعية للأبناء، فقد تم استكمال الجهاز الوظيفي المهني لرعاية الأبناء بشكل مهني سليم، حيث تم تنفيذ نشاط الحكم الذاتي للأبناء من خلال انتخاب أمين لكل عنبر وأمين مساعد من الأبناء لكل نشاط، والذي بدوره يساعد في بناء شخصية الأبناء بصورة متوازنة من خلال تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية.

يذكر أن الوزارة قامت بتعيين مجلس إدارة جديد يتكون من نخبة من الشخصيات العامة يأتي في مقدمتهم أحمد أبوسريع رئيسا لمجلس الإدارة، ويعاونه مجموعة من المهتمين بقضية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة للارتقاء بمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ووفقا لاستراتيجية الوزارة في دمج أبناء هذه المؤسسات في المجتمع بشكل إيجابي وبناء.

كما تم التنسيق مع التعاونيات لإنهاء استلام عدد 12 شقة للأبناء الكبار الذين تجاوزوا السن القانونية، وجاري التنسيق مع محافظة القاهرة لعدد 10 شقق أخرى لباقي الأبناء الكبار لتستكمل خطة فصل الأبناء الصغار عن الكبار حفاظا على للقواعد التربوية المعمول بها وكذلك حماية للصغار.