«التضامن» تقرر صرف 25 ألف جنيه لأسر فقيدتي مدرستي المعتمدية وسيد الشهداء

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة في واقعة انهيار السياج الخرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي وقع أمس الأول، وأسفر عن وقوع 15 حالة إصابة.

وتابعت القباج أن حادث سقوط تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء في العجوزة محافظة الجيزة، والذي وقع أمس، مما أدى لوفاتها، حيث وجهت بالتدخل العاجل وصرف مبلغ 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسرتها.

كما قررت وزيرة التضامن صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة أمضت بالمستشفى أكثر من 24 ساعة، فيما وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين.