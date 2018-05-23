«التضامن»: تقديم خدمات بدعم نقدي إلى 4.8 مليون طفل

سيد بدرقالت نڤين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نصف مشروعات الوزارة تخدم الأطفال، مشيرة إلى أنه توجد خدمة موفرة فعليا لـ4.8 مليون طفل في كرامة، ممثلا في الدعم النقدي الموجه لتلك الشريحة من المجتمع.وأضافت على هامش إفطار توقيع برتوكول تعاون بين بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنم

سيد بدر

قالت نڤين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نصف مشروعات الوزارة تخدم الأطفال، مشيرة إلى أنه توجد خدمة موفرة فعليا لـ4.8 مليون طفل في كرامة، ممثلا في الدعم النقدي الموجه لتلك الشريحة من المجتمع.

وأضافت على هامش إفطار توقيع برتوكول تعاون بين بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية لدعم مبادرة أطفال بلا مأوى، أن الوزارة تقدم خدمات أيضا لنحو 13 ألف أطفال فاقدي الرعاية، من خلال 468 موسسة لرعاية الأطفال.

وتهدف مبادرة “أطفال بلا مأوى” لتوفير مكان آمن للأطفال في دور الرعاية، وتقديم التغذية المناسبة لهم، بجانب توفير العلاج والأدوية والمشورة، بالإضافة إلى الإهتمام بالتعليم والتدريب المهني لتأهيلهم للعمل من خلال فرص ملائمة، كما تمتد إلى تأمين احتياجات الأطفال الحالية ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى دعم قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.