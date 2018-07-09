التضامن تفتح باب التقدم للحصول على منح لتطوير دور الأيتام والمسنين

المال -خاصفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وكذلك دور رعاية المسنين للحصول على منح مقدمة من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة وذلك ابتداء من أمس الأحد 8 حتى 22 يوليو الجاري.

المال -خاص

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وكذلك دور رعاية المسنين للحصول على منح مقدمة من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة وذلك ابتداء من أمس الأحد 8 حتى 22 يوليو الجاري.

وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل بتلك المنح يتضمن عددا من المحاور الأول خاص بدعم وبناء قدرات العاملين حيث يعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في 5 محافظات ومقدمي الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 168 دار للمسنين على مستوى 22 محافظة.

أما المحور الثاني فهو خاص بتطوير البرامج والأنشطة حيث يتعلق بتصميم وتنفيذ بعض البرامج والأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والمهنية التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع المدني والتسويق المجتمعي.

وفيما يختص بالمحور الثالث والأخير فيتعلق بعمل حقائب تدريبية وأدلة إجرائية في مجال مؤسسات الأيتام والمسنين.

ويتم تخصيص تلك المنح بعد التقدم بمقترحات لتطوير مؤسسات الأيتام والمسنين في عدد من المجالات وإعداد حقائب تدريبية خاصة بتطوير جودة الخدمات.

ففي دور الأيتام يتم وتشمل قيمة المنح وضع برامج لبناء قدرات فريق مقدمي الرعاية و الادارة التنفيذية لكل دار وسدالعجز الوظيفي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى مجال رعاية الايتام .

أما بالنسبة إلى دور المسنين فقد تم تخصيص تخصيص قيمة المنح لبناء قدرات مقدمي الرعاية و لتطوير الادارة التنفيذية بكل دار وسد العجز الوظيفي وتم تخصيص مليون بالاضافة لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الخاصة بالمسنين.

ويتم التقدم للحصول على المنحة طبقا للنموذج المتاح على موقع الوزارة www.moss.gov أو تسلم الطلبات باليد لوحدة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمقر الوزارة أو على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يكون آخر موعد لتسليم المقترحات يوم الأحد الموافق 22 يوليو

على أن تكون الجمعيات المتقدمة من الجمعيات التي لديها برامج ناجحة في مجال العمل التنموي بشكل عام ومع مؤسسات رعاية الأيتام والمسنين بشكل خاص ولديها مجلس ادارة نشط يساهم بشكل فعال في تسيير أمور الجمعية وتحقيق رؤيتها ورسالتها