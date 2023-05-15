«التضامن» تفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمنيا الجديدة

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية

الاجتماعي بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم لمحافظة المنيا، حيث ستجري كذلك جولة تفقدية لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية.

وتابعت القباج مشاريع ومبادرات التمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة والذي ينفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

أهداف مركز التدريب بالمنيا الجديدة

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مركز تدريب المنيا الجديدة

وأوضحت وزيرة التضامن أن مركز التدريب يقدم أيضًا خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ علي تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتي المستهلك.

واستهلت الوزيرة زيارتها للمحافظة بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية.

وكذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.