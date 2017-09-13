التضامن تفاوض الاستثمار القومى لرفع عائد أموال التأمينات

❐ حسن: عقوبات تصاعدية على المنشآت الخاصة حال فتح اشتراكات أقل من الأجر الأساسى للعاملينمدحت إسماعيلتبدا وزارة التضامن ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية، مفاوضات مكثفة مع بنك الاستثمار القومى خلال ديسمبر المقبل لرفع عائد أموال التأمينات لدى البنك، وفِى ضوء إمكانياته، وبحسب سياسات البنك المركزى

❐ حسن: عقوبات تصاعدية على المنشآت الخاصة حال فتح اشتراكات أقل من الأجر الأساسى للعاملين

مدحت إسماعيل

تبدا وزارة التضامن ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية، مفاوضات مكثفة مع بنك الاستثمار القومى خلال ديسمبر المقبل لرفع عائد أموال التأمينات لدى البنك، وفِى ضوء إمكانياته، وبحسب سياسات البنك المركزى المتعلقة بأسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات عمر حسن مستشار وزيرة التضامن.

وأضاف لـ«المال»، أن بنك الاستثمار وافق خلال سبتمبر 2016 على زيادة العائد على أموال الهيئة لديه، والبالغة حاليًا 66 مليارًا لـ%10 بدلاً من %9، كما وافق مؤخرا على زيادتها بدابة العام المالى الحالى لـ%11، ومستهدف خلال ديسمبر المقبل اجراء مفاوضات أخرى لزيادة العائد خاصة بعد صدور قرار رفع الفائدة التى أقرها البنك المركزى موخراً.

وأشار “حسن»، إلى أنه لم يحدد حتى الآن نسبة الزيادة المقرر التفاوض عليها، إذ إنها مرتبطة بمدى إمكانية البنك على تنفيذها وأيضاً وسياسات البنك المركزى.

وتبلغ جملة أصول هيئة التأمينات الاجتماعية بصندوقى «العاملين بالقطاع الحكومى»، و«العاملين بالقطاعين العام والخاص»، بوزارة التضامن الاجتماعى نحو 919.1 مليار جنيه، بنهاية العام المالى الماضى 2015 – 2016.

وبحسب موازنة الهيئة، فإن الصندوق الحكومى يستحوذ على 465.9 مليار جنيه من جمله الأصول، فيما بلغ نصيب صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص 453.2 مليار بنهاية العام المالى.

وتتوزع أصول صندوق تأمينات القطاع الحكومى، وفقاً لمنشور موازنة الهيئة، بواقع 310.7 مليار فى الاستثمارات المالية.

وتتوزع الاستثمارات المالية للصندوق، بمبلغ 174.7 مليار عبارة عن صكوك لدى وزارة المالية، مقابل عائد سنوى %8.9، إضافة إلى 32.2 مليار مديونية لصالح الصندوق لدى بنك الاستثمار القومى يحصِّل عليها %9 عائدا سنويا، فضلاً عن 18.8 مليار يستثمرها الصندوق فى أذون الخزانة العامة، و73.4 مليار فى السندات الحكومية، الى جانب 11.6 مليار جنيه فى الأوراق المالية، ووثاق صناديق الاستثمار.

ويمتلك الصندوق الحكومى ضمن جملة أصوله 18.1 مليار فى الودائع، إضافة الى 136.6 مليار جنيه مديونية على الغير لصالح الصندوق، ونحو 0.5 مليار أصولاً ثابتة.

فيما تتوزع جملة أصول صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص، والبالغة 453.2 مليار، بواقع 152.5 مليار فى الاستثمارات المالية، ونحو 293 ملياراً تتمثل فى مديونية وأرصدة مدينة بها وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى منشآت القطاع الخاص والعام.

كما يتوزع باقى أصول الصندوق، بواقع 6.537 مليار عبارة عن نقدية موجودة للصندوق فى البنوك، إلى جانب 763.9 مليون جنيه تمثل أصولا ثابتة، و11 ألف جنيه صنفته الموازنة بمخزون لدى الصندوق.

على صعيد متصل، قال عمر حسن إن قانون التأمينات الموحد الذى تعده وزارة التضامن الاجتماعى بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية، تعكف حاليا لجنة على تقييمه فى شكله النهائى، موضحاً أن القانون نص على تطبيق عقوبات تصاعدية على المنشآت الخاصة حال قيامها فتح اشتراكات تأمينية أقل من الأجر الأساسى للعاملين.

وأضاف أن هذه مشكلة كبيرة لأنها السبب الرئيسى فى تدنى المعاشات قائلا إن العامل أو الموظف راتبه الشهرى يصل فى مؤسسات كثيرة إلى 3 آلاف جنيه، لكن اشتراكه التأمينى 500 جنيه، ومن ثم هناك تهرب تأمينى نسعى من خلال القانون الجديد القضاء عليه لزيادة المعاشات بنسبة معقولة.

وذكر سامى عبد الهادى رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص، أن الصندوق لم يصل حتى الآن الى شكل تأمينى محدد لتطبيقه على شركات نقل لركاب الخاصة ومنها شركتا « أوبر وكريم»، لافتًا الى ان الصندوق اجتمع مع ممثلى تلك الشركات خلال الفترة الماضية، لكن لم يتم الاتفاق على نظام محدد يمكن تطبيقه فى ضوء قانون تنظيم نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة والذى أعلن مجلس الوزراء عن إعداده فى الأيام الماضية.

وأشار عبدالهادى إلى أن مديونية القطاع الخاص لصالح الصندوق تصل حاليًا لنحو 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار مديونية الصحف القومية.

وتابع أنه تمت مخاطبة رئيس الهئية والوطنية للإعلام لوضع مقترحات لجدولة مديونية تلك المؤسسات لكن حتى الان لم يتم الاتفاق على مقترح محدد نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية فى الصحف.