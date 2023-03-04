«التضامن» تعلن 4 محاور من توصيات المؤتمر الإقليمي الأول للرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي 4 محاور من توصيات المؤتمر الإقليمي الأول حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي”.

قسمت وزارة التضامن تلك المحاور الخاصة بـ توصيات المؤتمر الإقليمي الأول إلى محور استراتيجي، تمويلي ومؤسسي بالإضافة إلى المحور الإعلامي.

جدير بالذكر أن ذلك المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وافتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واستمر على مدار يومين، وشهد حضور 12 دولة عربية و5 وزراء، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية.

المحور الاستراتيجي من توصيات المؤتمر الإقليمي الأول

توصيات المؤتمر الإقليمي الأول

جاءت توصيات مؤتمر الرعاية الاجتماعية في إطار المحور الاستراتيجي، بالتأكيد على مقررات القمم العربية في دوراتها العادية والتنموية، ومقررات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي.

ويمثل المؤتمر مقدمة ذلك الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن، والعقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032.

بجانب الاستراتيجيات والبرامج والخطط في مجالات الأسرة والطفولة، ودعوة المجلس إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء بناء على طلبها لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج والخطط على المستوى الوطني.

و أوصى المؤتمر الإقليمي الأول بدعوة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للعمل على دعم تنفيذ سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية للدول العربية، انطلاقاً من النهج الحقوقي، وبما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ التنمية الاجتماعية المستدامة بمختلف أبعادها.

كما دعا إلى العمل على إعداد استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة التشرد والتسول، بما في ذلك خارطة طريق لكافة المعنيين بالتركيز على الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.

وتضمنت توصيات المحور الاستراتيجي للمؤتمر وضع آلية موحدة نحو التكامل الأسري والتكافل المجتمعي لمنع فصل الأطفال عن أسرهم الطبيعية والممتدة، والتدرج نحو الرعاية البديلة شبه الأسرية، مع إيجاد منظومة وطنية ميسرة للكفالة.

بما في ذلك آليات متابعة المصلحة الفضلى للطفل وسلامة وتنمية الأطفال المكفولين داخل البلاد وخارجها، والنظر في إنشاء اتحاد عربي لكفالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وتضمنت أيضًا التوصيات، دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية مهنة العمل الاجتماعي التي أقرتها القمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عام 2022.

المحور التمويلي من توصيات المؤتمر

من توصيات المؤتمر الإقليمي الأول

اشتملت توصيات المؤتمر الإقليمي الأول في إطار المحور

، إعداد خطط لتدبير التمويل اللازم لضمان تنفيذ سياسات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لخدمة، وذلك بشكل تشاركي وبما يضمن الاستدامة.

وتضمن الترحيب بالمقترح المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن طرح موضوع المسؤولية الاجتماعية للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل ومؤسسات الزكاة العربية نحو قضايا الرعاية والحماية الاجتماعية.

بالإضافة إلى وضع ذلك الموضوع على أجندة مؤتمر مؤسسات التمويل العربية الذي سيعقد في مايو المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية.

كما أوصى المؤتمر بوضع آلية لحوكمة الموارد و

المحور المؤسسي من توصيات المؤتمر الإقليمي الأول

المؤتمر الإقليمي الأول حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي”

واستقبال وتصنيف التبرعات في مجال الرعاية الاجتماعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.

دعى المؤتمر إلى استحداث آليات للرصد والرقابة والمتابعة والتقييم لمنظومة الرعاية الاجتماعية بما يضمن الحوكمة والجودة بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني، ومع تعظيم دور الرقابة المجتمعية، ووضع آلية للإبلاغ والمساءلة.

بجانب ميكنة قواعد بيانات الرعاية الاجتماعية والربط الشبكي بين الجهات المعنية بالمنظومة، ووضع منظومة متخصصة لاعتماد الاخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، مع اعتبار وضع نظام للحوافز والترقي بالإنتاج والممارسات المهنية الإيجابية.

وتضمنت التوصيات عمل دراسة وافية حول التكلفة والعائد للموازنات المخصصة لقطاع الرعاية الاجتماعية، على أن يتم حساب أثر الموازنة على الأمن المجتمعي وعلى التنمية المستدامة.

المحور الإعلامي والمعرفي من التوصيات

مؤتمر وزارة التضامن للرعاية والأمن الاجتماعي

تضمنت توصيات المحور الإعلامي والمعرفي للمؤتمر الإقليمي الأول للرعاية الاجتماعية، تحسين الصورة الذهنية لدى العالم العربي فيما يتعلق بمهنة الاخصائي الاجتماعي تقديراً لدوره في العمل الاجتماعي من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية.

بجانب تبادل التجارب الرائدة فيما يخص ملف الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من الممارسات الدولية الإيجابية، وفي إطار تنفيذ الالتزامات الإقليمية والأممية ذات الصلة.

و اشتملت توصيات المؤتمر التأكيد على عقد مؤتمر عربي دولي بشكل دوري حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي.