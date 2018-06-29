التضامن تعلن موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة المقررة

المال- خاصأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة، شاملة الزيادة التى تقررت بالقانون رقم 99 لسنة 2018، وذلك بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها، وحد أقصي 625،5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها، وتحسب ال

المال- خاص

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة، شاملة الزيادة التى تقررت بالقانون رقم 99 لسنة 2018، وذلك بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها، وحد أقصي 625،5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30-6-2018.

ويبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم 9،5 مليون مواطن.

وأضافت والي أن قطاع الحاسب الآلي، في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي العام والخاص، قام بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، بحيث رفعت الحد الأدنى للمعاش من 500 ليصبح 750 جنيها شهريا، كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش، وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15.

وأشارت إلى أن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 1-7-2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا.

وأكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى وعددهم 2745135 قائما بالصرف، بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الأحد القادم الموافق 1 يوليو، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من يوم الاثنين 2 يوليو، نظرا لأن يوم الأحد عطلة رسمية احتفالا بثورة 30 يونيو.

أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه، فيبدأ الصرف لهم اعتبارا من يوم 5 يوليو،على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1467352 حالة بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، اعتبارا من يوم 10 يوليو.

