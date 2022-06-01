«التضامن» تعلن عن منحة دراسية جامعية لـ140 طالبًا من الوكالة الأمريكية للتنمية (تفاصيل)

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لعدد 140 طالبًا وطالبة.

وقالت التضامن في بيان للطلاب: “قدم في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة من الآن وحتى ٢٤ يونيو ٢٠٢٢”.

وأضافت أن جميع الخطوات الخاصة بالتقديم للبرنامج موضحة في الصورة بالتفصيل بما فيها إرسال نتيجة الثانوية العامة، وأن أخر موعد للتقديم ٢٤ يونيو ٢٠٢٢.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم برجاء زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/USAIDscholarsIII

للأسئلة الشائعة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/USAIDscholarsIIIFAQs

رابط التسجيل: https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm

وللاستفسارات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]