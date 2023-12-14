التضامن تعلن رسوم إضافية لمدة شهر على دخول السينما والملاهي وتذكرة القطار والرسائل

تشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الخميس، قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقـم 859 لسنة 2023 بشأن إضافة رسوم إضافية على عدة خدمات لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر 2023.

ونصت المادة الأولى من القرار على:

تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (٢) مكـررا مـن القـانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٢ لمدة شهر اعتبارا من أول ديسمبر ٢٠٢٣ على النحو التالى :

عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي.

عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولى.

عن كل رسالة برقية أو تليفون ترنك.

عن كل رسالة بريدية.

فيما نصت المادة الثانية: تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى من هـذا القـرار إلى حساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهليـة- هيئـة عامـة مستقلة- وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـى الـصادر بالقـانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ وذلك على حساب الصندوق بالجنيه المصرى ببنـك مـصر- فرع شارع نوال رقم (٧٩٠٠٠٢٠٥٦٢٠٥٦٢٠١٩٩٠٠٠٠٠٠٠٣٥ EG:IBAN ).