التضامن تعلن أسماء الجمعيات الأهلية الفائزة في قرعة الحج

مدحت إسماعيلأجرت وزارة التضامن الاجتماعى، القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وسيضاف عنوان رابط نتيجة القرعة على موقع الوزارة.وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية، خلال مؤتمر صحفي، بحضور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الخميس، إنه تم إعلان

مدحت إسماعيل

أجرت وزارة التضامن الاجتماعى، القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وسيضاف عنوان رابط نتيجة القرعة على موقع الوزارة.

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية، خلال مؤتمر صحفي، بحضور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الخميس، إنه تم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد، وموقع المؤسسة القومية للحج، وستعلن أسعار الحج لكل المستويات.

وقال عبد الموجود، إن قرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن، بعد استبعاد الطلبات التي تم تسجيلها فى حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، التى أعلنت من قبل، ومن سبق لهم أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمسة الماضية، واختيار 12 ألف من المتقدمين، وتوزيع تأشيرات الحج على المحافظات بحسب تعداد السكان كل واحدة.