«التضامن» تطلق مشروع الحد من الزيادة السكانية تحت شعار «اتنين كفاية»

المال خاص أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية"، ويمثل هذا المشروع أحد روافد برنامج "تكافل" الذى تنفذه الوزارة، والذى يستهدف 1,148,861 من السيدات المستفيدات من هذا البرنامج. وشهد رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية…

المال خاص

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء مشروع الحد من الزيادة السكانية “اتنين كفاية”، ويمثل هذا المشروع أحد روافد برنامج “تكافل” الذى تنفذه الوزارة، والذى يستهدف 1,148,861 من السيدات المستفيدات من هذا البرنامج.



وشهد رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية للمشروع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة الصحة للتعاون فى الإشراف الفنى على عيادات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجا، والمراجعة الفنية لرسائل وأدلة عمل المشروع، وبين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العربية للتصنيع التى تقوم بتطوير عدد 70 عيادة أهلية بالأجهزة والمعدات اللازمة، وكذا بين التضامن الاجتماعى وممثلى 10 جمعيات أهلية من المحافظات التى تم اختيارها.

وأشار رئيس الوزراء على هامش حضوره توقيع البروتوكولات أن قضية الزيادة السكانية إنما تمثل تهديدا حقيقا للجهود المبذولة من جانب الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يعطى مؤشرات إيجابية لتحسن الموقف على المستوى الاقتصادى.

وأكد سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات، واعتبار ذلك من أولويات الحكومة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يؤدى إلى تآكل ثمار جهود الإصلاح.

واضاف إسماعيل أن الدعم الموجه لعدد 95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن أن يكون أقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.

وأوضح أن التحدى الحقيقي فى المرحلة المقبلة هو الزيادة السكانية، وهو ما يحتم علينا التعامل مع هذه القضية لتلافى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وما نشهده اليوم هو خطوة على الطريق فى سبيل توعية المواطنين بحجم هذه المشكلة أهميتها.

وأشار إلى أن المصريين تحملوا فاتورة الإصلاح نتيجة لأن القرارات لم يتم اتخاذها فى التوقيتات المناسبة، وتركت لفترات زمنية طويلة، ولكى نتقدم للأمام ونوفر حياة أفضل علينا أن نعى أن الزيادة السكانية تمثل تهديدا مباشرا فى المرحلة الحالية، مؤكدا أن النجاح فى هذا المشروع يرتبط بالدرجة الأولى بتفاعل المواطن المصرى مع هذا المشروع والمشروعات المماثلة له.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 10 محافظات هى الأكثر احتياجا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع فى 2257 قرية ضمن 119 قسم ومركز فى المحافظات العشر المستهدفة وهى (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون جنيه يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليونًا والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويأتي مشروع “اتنين كفاية” ضمن الاستراتيجية القومية للحدِّ من الزيادة السكانية، والتى تشارك فى تنفيذها عدة وزارات، كما أن المشروع يهدف إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة، وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 ألف زيارة “طرق أبواب” لعمل التوعية المباشرة بإجمالى 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها وفقا للجنة فنية ضمت خبراء فى مجالات متعددة، وقد تم اختيار هذه الجمعيات من بين (250 جمعية أهلية) تقدمت للمشاركة فى تنفيذ المشروع وتم تقييمها على أسس زيارات ميدانية للتحقق من قدراتها فنيا وماليا وإداريا وحصر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة التابعة لها.

كما سيشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيبا وممرضة.