التضامن تطلق أول معرض للحرف اليدوية بمشاركة 124 عارضا غدا

المال- خاص تنطلق الدورة الأولى من معرض التصميم والحرف اليدوية (مصرى ) غدا الأربعاء. ويستمر المعرض المتخصص فى عرض تصميمات ومنتجات الحرف اليدوية، لمدة أربعة أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر (فى الفترة من 2 إلى 5 مايو 2018.)ويعد المعرض احد ابرز مبادرات وزارة ال

المال- خاص

تنطلق الدورة الأولى من معرض التصميم والحرف اليدوية (مصرى ) غدا الأربعاء.

ويستمر المعرض المتخصص فى عرض تصميمات ومنتجات الحرف اليدوية، لمدة أربعة أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر (فى الفترة من 2 إلى 5 مايو 2018.)

ويعد المعرض احد ابرز مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم اصحاب الحرف اليدويه ومنحهم فرص لتطوير تصميماتهم والصناعاتهم التقليدية اوإعدادهم للتحول إلي القطاع الرسمي استعداداً للتصدير.

ويقام المعرض بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية المصدرين المصريين (أكسبولينك ) و يشارك فى المعرض 124 عارض يمثلون عدد من الحرف اليدوية منها الخيامية، الكليم والسجاد، المفروشات المنزلية والفخار، والسيراميك، والمنسوجات، و الجلود ووحدات الإضاءة والشموع، الحلى والاكسسوارات، والملابس التراثية تمثل وحدات انتاجيه ووزرش ومصانع يعمل بها اكثر من 35 الف عامل.

ويهدف المعرض إلى توفير فرص التعارف والالتقاء بين المصممين والحرفيين، وعرض تصميمات صناع الحرف اليدوية لعام ٢٠١٨، خلق تفاعل بين المصممين والحرفيين لتعزيز القيمة المضافة لمنتجات الحرف اليدوية، إتاحة فرص عمل من خلال تطوير المنتج، منح الحرفيين فرصة التعرف على الأفكار و التصاميم الجديدة، تمكين النساء محدودى الدخل من الحصول على عائد مادى مستدام، توفير فرص تصديرية لمنتجات الحرف اليدوية للأسواق الخارجية، ,البيع المباشر للجمهور.

كما يعقد على هامش المعرض منتدى التوعية والتصميم، وتشمل برنامج المنتدى ندوات تفاعلية يلقيها مجموعة من الخبراء فى مجالات التصميم وصناعة الحرف اليدوية، بالإضافة إلى خبراء فى مجال التسويق و التصدير من قبل هيئة تنمية الصادرات على مدار الأيام الأربعة



