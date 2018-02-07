التضامن تطلب توفير 35 مليون دولار من البنك الدولى

المال ـ خاص علمت «المال»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التضامن الاجتماعى ستبدأ مراسلة البنك الدولى خلال فبراير الجارى، للحصول على مبلغ بقيمة 35 مليون دولار، تمثل الشريحة الخامسة والأخيرة من القرض الذى يوفره البنك لصالح الوزارة، بقيمة 400 مليون…

المال ـ خاص

علمت «المال»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التضامن الاجتماعى ستبدأ مراسلة البنك الدولى خلال فبراير الجارى، للحصول على مبلغ بقيمة 35 مليون دولار، تمثل الشريحة الخامسة والأخيرة من القرض الذى يوفره البنك لصالح الوزارة، بقيمة 400 مليون دولار لصرف الدعم النقدى للأسر المدرجة فى برامج كرامة وتكافل.

يشار إلى أن قرض البنك الدولى وقعته وزارة التضامن فى مارس 2015، على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ بهدف إطلاق منظومة الدعم النقدى للفئات الفقيرة فى المجتمع، ممثلة فى برنامج كرامة وتكافل، والجدير بالذكر أن البنك صرف للوزارة نحو 365 مليون دولار من القرض حتى الآن.

ويقدم «تكافل» دعما نقديا للأسرة التى تعانى فقرا شديدا، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا للمرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

بينما يمنح «كرامة» مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيهًا، لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وأشارت المصادر إلى أنه مقرر الحصول على المبلغ قبل نهاية العام المالى الحالى، لافتاً الى أن الحكومة ستوفر المبالغ المطلوبة لاستكمال البرنامج بداية من العام المالى المقبل، موضحاً أن الوزارة ستنتهى من مراجعة شاملة للأسرة المدرجة فى المشروع قبل نهاية مارس المقبل لتحديد الاعتمادات المالية المطلوب توفيرها بداية من 2018ـ2019.

ولفتت إلى أن إجمالى الأفراد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه وحتى الآن يصل لـ10 ملايين فرد، بعدد أسر تصل لـ2.2 مليون، مشيرة إلى أنه تمت تغطية 345 مركزاً، و5630 قرية فى 27 محافظة.