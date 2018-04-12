التضامن تطالب المالية بتوفير 18 مليار جنيه لتكافل وكرامة

■ نصر: الموافقة على 4 اتفاقيات من بينها منحة بقيمة 209 ملايين يورومدحت إسماعيلعلمت «المال» من مصدر مطلع أن وزارة التضامن الاجتماعى طالبت وزارة المالية توفير دعم نقدى بقيمة 18 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل 2018-2019 لصالح برنامج كرامة وتكافل والضمان الاجتماعى، وتستهدف وزارة الت

■ نصر: الموافقة على 4 اتفاقيات من بينها منحة بقيمة 209 ملايين يورو

مدحت إسماعيل

علمت «المال» من مصدر مطلع أن وزارة التضامن الاجتماعى طالبت وزارة المالية توفير دعم نقدى بقيمة 18 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل 2018-2019 لصالح برنامج كرامة وتكافل والضمان الاجتماعى، وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى نقل 600 ألف من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى إلى برنامج “كرامة”، ونقلت 20 ألفًا حاليًّا فى الوقت الحالى، ومستهدف نقل جميع المسنين ومن ليس لهم دخل إلى البرنامج، فى إطار تنقيح خطة مستحقى الدعم المستهدف تنفيذها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى.

ويشار إلى أن معاش الضمان الاجتماعى يُصرف للزوجة أو أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة غير ضمانية، بشرط ألا يزيد دخل الأسرة على ثلاثة أضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان، كما أن لها الحق فى الحصول على معاش ضمان شهرى متاح للأرملة والمطلقة، والمرأة التى بلغت 50 عامًا ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل، وللمرأة المعيلة أيضًا التى تكون ربًا للأسرة، فى حال سجن الزوج أو وفاته، كما يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعى 1.753 مليون مستفيد.

فى سياق متصل، كشفت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أنه يجرى حاليًّا التفاوض مع البنك الدولى لتوفير مبلغ بقيمة 500 مليون دولار لبرنامج تكافل وكرامة، بجانب مناقشة اتفاق بـ500 مليون دولار لقطاع التعليم مع البنك الدولى، وأنه سيتم دخول هذا القرار لمجلس إدارة البنك الدولى خلال ساعات.

وأكدت “نصر” موافقة الحكومة على 4 اتفاقيات من بينها اتفاقية منحة من الاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات التنموية بـ209 ملايين يورو.

وأوضحت أن الاتفاقية الثانية والثالثة تخص الصندوق الكويتى للتنمية لإعمار سيناء إحداهما بـ60 مليون دينار كويتى لنفق شرم الشيخ، و17 مليون دينار لطرق مختلفة لشرم الشيخ.

ووقعت وزارة التضامن فى مارس 2015، اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لبدء إطلاق «كرامة وتكافل»، وَفَّرَ البنك إجمالى مبالغ بقيمة 365 مليون دولار، ومقرر أن يُصرف آخر شريحة من القرض وتقدر بنحو 35 مليون دولار قبل نهاية العام المالى الحالى.

يذكر أن إجمالى قيمة الدعم المقدم للأسرة المدرجة فى برنامج كرامة وتكافل منذ إطلاقه فى يوليو 2014، وحتى نهاية عام 2017 بلغ 3.924 ملايين أسرة، بقيمة دعم مالى منصرف بنحو 29.202 مليار لتلك الأسر.

ويقدم «تكافل»، دعمًا نقديًّا للأسر التى تعانى الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيهًا فى الشهر، لربِّ الأسرة الفقيرة، و60 لطفل المرحلة الابتدائية، و80 الإعدادية و100 الثانوية، ويُصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة، وتلقيهم خدمات صحية.

كما يمنح “كرامة”، مساعدات نقدية شهرية 350 جنيهًا لكبار السن فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وكانت وزارة التضامن أقرت مؤخرًا زيادة قيمة الدعم المقدم لمستحقى «كرامة»، بواقع 100 جنيه، و20 جنيه لكل طفل مدرج فى «كرامة»، وتمَّ صرف الزيادة بداية من شهر يوليو الماضى.