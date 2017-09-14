التضامن تضع دليلًا متكاملًا في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى

المال - خاصأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء إدارة برنامج حماية الاطفال بلا مأوى، من إعداد أول دليل متكامل لإدارة الحالة.وذكرت الوزارة، في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن دليل إدارة الحالة يسعى لوضع نظام متكامل لإدارة حالة الطفل وأسرته منذ عمليات الرصد ومروراً بخطة تأهيل حتي دمجه مجتمعيا

المال – خاص

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء إدارة برنامج حماية الاطفال بلا مأوى، من إعداد أول دليل متكامل لإدارة الحالة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن دليل إدارة الحالة يسعى لوضع نظام متكامل لإدارة حالة الطفل وأسرته منذ عمليات الرصد ومروراً بخطة تأهيل حتي دمجه مجتمعيا وأسرياً.

وأشارت الوزارة إلى أن دليل إدارة الحالة تم إعداده من منطلق الخبرات الميدانية والخلفيات العلمية والتجارب السابقة، موضحة أن الدليل يستهدف مقدمي الخدمات العاملين في مجال حماية الاطفال في خطر وتحديداً الاطفال بلا مأوى وخاصة العاملين بوحدات الخدمة التابعة لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى (مؤسسات الرعاية- مكاتب التوجيه والاستشارات الاسرية- مكاتب المراقبة الاجتماعية – الدفاع الاجتماعي – الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة بمجال حماية وتأهيل أطفال بلا مأوى).

وذكرت الوزارة أن الدليل يجمع بعض الجوانب المعرفية والمهارية الأساسية التي يجب أن يلم بها العاملون بإدارة الحالة، كما يحتوى على الخطوات الإجرائية لإدارة الحالة للأطفال بلا مأوى وأسرهم في اطار منهجية علمية واضحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يضم النماذج والاستمارات اللازمة للتسجيل والتوثيق أثناء العمل مع الطفل وأسرته بداية من الرصد وحتى الإغلاق بما ييسر على الممارسين المهنيين ويساعد على العمل بنظام واحد للتسجيل والتوثيق والمتابعة والتنسيق، وسرعة استدعاء البيانات وللدليل مجموعة من الأهداف تتمثل في إلمام أخصائي إدارة الحالة بالمفاهيم العلمية الخاصة والمرتبطة بنظام الإحالة، وتوضيح بعض الجوانب المعرفية الضرورية للتعامل مع الحالات من خلال نظام إدارة الحالة، كذلك المهارات الفنية للتعامل مع الفئة.