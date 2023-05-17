التضامن تشهد إطلاق مؤسسة جديدة لدعم استدامة العمل الأهلي

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مؤسسة “وقفية مصر” بحضور عدد من المسئولين الدوليين والقطاع الخاص، والبنوك، والمنظمات الأهلية، تحت شعار “خير مستدام وأثر دائم للعمل الأهلي في كل أنحاء مصر”.

وأشادت القباج بتدشين مؤسسة وقفية مصر حيث قامت بتقديم خدمات تنموية في منطقة المعادي، وتبنت مبدأ “الوقف” من خلال تدوير الهدر والفائض من الأثاث والأجهزة والكتب والورق والبلاستك والأطعمة وغيرها، وتحويل قيمته إلى أوقاف ومشروعات استثمارية خيرية لضمان تنمية الموارد واستدامة الأنشطة، وهو مبدأ أصيل تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي خاصة في إطار تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن العالم يشهد تطوراً سريعاً في أدوات التمويل والاستثمار، وأصبحت صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التي تشهد نمواً متزايداً، وهي تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها بشكل مستمر.

وأوضحت أن ذلك يؤدي لتيسير التمويل واستدامة استثمار أموال الوقفية، ورغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملاً أساسياً في المساهمة في صناعة الحضارات ونهضة الأمم .

كما تم مؤخرا اطلاق مبادرة لدعم العامل المصري بدعم من بنك القاهرة والسفارة الألمانية في مصر وهي أول علامة تجارية مصرية ناتجة عن الحرف المهنية تعمل على إعلاء حقوق العاملين وتحرص على تقدير جهودهم، كما أنها تعلي من قيم العمل الحرفي والمهني، وتعزز من احترام عمل المرأة، وهي مبادرة تهدف إلى الدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات البشرية من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في إيجاد منافذ حيوية لبيع المنتجات التي تحظى بنسب عالية من الطلب.

قالت الدكتورة مروة الدالي رئيس مجلس أمناء “وقفية المعادي” الآهلية و”وقفية مصر” أن تدشين مؤسسة “وقفية مصر ” يهدف لخلق وعي عام عن الوقف الخيري من خلال أبحاث ومشاريع وفاعليات ونماذج على أرض الواقع والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والدولية والشركات في تنفيذ مشروعات مبتكرة في بناء قدرات وخلق فرص عمل وتمويل مشروعات متناهية الصغر.

وأضافت أن مهام مجلس أمناء الوقفية يأتي في مقدمة أجندة عملة إحياء وتحديث ونشر مفهوم الوقف لضمان استمرارية العطاء الأهلي التنموي للارتقاء بمستوي رفاهية المواطن المصري وذلك من خلال التركيز على توفير واحتضان نماذج عمل مستدامة ومشاريع اجتماعية ابتكارية.

وأشارت الى سعي الوقفية الى الإرتقاء بمستوي حرفية العمالة المصرية لزيادة الميزة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية مثل إطلاق العلامة التجارية “اسطوات” التي تمثل باكورة العمل المجتمعي للمؤسسة مع العمل على إنشاء جهة حاضنة ومرجعية وإعتمادية لنماذج الوقف المجتمعي المستدام.

وقالت ان هدفنا إنشاء صندوق وقفية مصر للإستثمار الأهلي المستدام وإنشاء مركز وقفي متكامل للتأهيل المهني “أكاديمية ومصنع ” للمساهمة في التشغيل و التصدير مع توفير أول تطبيق الكتروني وقفي حديث وإنشاء أفرع للوقفيات تخدم كل أنحاء الجمهورية.

وأوضحت ان مؤسسة “وقفية مصر ” كيان جديد هدفه الرئيسي هو العمل على إحياء ونشر وتحديث مفهوم الوقف كنظام اقتصادي خيري تنموي مستدام ليواكب التطور الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة التنموية وتوسيع مفهوم العطاء الاجتماعي، وسيضم في المستقبل عدة مؤسسات وقفية فرعية جديدة لتشمل جميع محافظات مصر،