التضامن تسلم 1002 كارت فيزا تكافل وكرامة بالشرقية

المال - خاصنظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، حفلًا، اليوم الأربعاء، لتسليم كروت الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بمركز ومدينة أبو كبير، للأسر الأكثر فقرًا، متضمنة الزيادة المقررة طبقًا للقرار الصادر بذلك من مجلس الوزراء.وسلم علي عبد الرحمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، كروت فيزا تكافل

المال – خاص

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، حفلًا، اليوم الأربعاء، لتسليم كروت الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بمركز ومدينة أبو كبير، للأسر الأكثر فقرًا، متضمنة الزيادة المقررة طبقًا للقرار الصادر بذلك من مجلس الوزراء.

وسلم علي عبد الرحمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، كروت فيزا تكافل وكرامة لـ 1002 أسرة جديدة انضمت للبرنامج.

وشرح عبدالرحمن، سياسة البرنامج في استهداف الفئات الأكثر فقرًا وشروط الاستحقاق والمشروطية التي تستوجب إلتزام الأسر المستفيدة بتعليم أبنائها بشكل منتظم والحصول على الرعاية الصحية الدورية.

وأوضح الزيادة التي أضيفت بدءًا من الصرف الجاري منذ العاشر من الشهر الحالي، وشرح الآلية التي وفرتها الوزارة للتظلمات، الذين لم يحصلوا على الدعم، وذلك في إطار الشفافية و كفالة حق المواطن في التظلم.

يذكر أن عدد المسجلين في البرنامج من خلال الاستمارات التي تم إدخالها عن طريق “التابلت” بالمحافظة يبلغ 175000 استمارة، وبلغ عدد الكروت التي تم الموافقة عليها حتى الآن ووصلت المحافظة 34099 كارت فيزا.