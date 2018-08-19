التضامن: تسكين 12445 من حجاج الجمعيات على 6 مكاتب بعرفات

والي: غرفة عمليات للمتابعة المستمرة للحجاج خلال فترة المشاعر المال - خاص: قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمره ورئيس البعثة التضامن الرسمية أنه تم تصعيد 12445 الف حاج من الجمعيات الاهلية الي عرفات علي افواج…

والي: غرفة عمليات للمتابعة المستمرة للحجاج خلال فترة المشاعر



المال – خاص:

قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمره ورئيس البعثة التضامن الرسمية أنه تم تصعيد 12445 الف حاج من الجمعيات الاهلية الي عرفات علي افواج متتالية من مقر إقامتهم بمكة المكرمة من خلال 270 باص بخلاف 12 باص احتياطي مع تخصيص باصات للمرضي واصحاب الاعذار المرضية الذين يعانون من مشاكل صحية.

واكد عبد الموجود انة تم تسكين الحجاج في عرفات علي 6 مكاتب للخدمة ” المطوفين” طبقا لخطة التسكين الموضوعة سلفا من قبل ادارة بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لافتا الي ان سيقوم الحجاج بالنفرة من عرفات اليوم “الإثنين” الي المزدلفة ومنها الي مني.

وأشار عبد الموجود إلى أنه بعد الوقوف بعرفات سيتم نقل الحجاج من خلال الباصات المخصصة لهم من المزدلفة الي مكة بعد قيامهم بتوكيل ذزيهم لرمي الجمران بالانابة عنهم ضمن التيسيرات التي تقدمها البعثة لكبار السن والمرضي واصحاب الاعذار مع توفير وجبات لهم خلال فترة اقامتهم بمكة لافتا الي التنسيق مع المؤسسة القومية لمطوفي حجاج الدول العربية بشان مراجعه كافة التعاقدات والخدمات لضمان جودة تقديمها من اكبر المطوفين.

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في اتصال هاتفي لرئيس البعثة بضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطة تصعيد الحجاج والمتابعة المستمرة لهم خلال فترة المشاعر.

وقالت والي في بيان انة تم التنسيق مع بعقة الاوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كافة الوعاظ علي جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات لضمان تلقي الجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر لافتا الي انة تم تخصيص الرقم ( 00966563593425 ) لتلقي مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.