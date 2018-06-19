«التضامن» تسعى لتدريب 10 الآف أخصائى اجتماعى

■ غادة والى: نفذنا 23 ألف «سكن كريم» بتكلفة 166 مليون جنيه مدحت إسماعيل قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، إطلاق حزمة من البرامج التدريبية لنحو10 آلاف أخصائى اجتماعى، للعمل فى منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن فترة التدريب ستستغرق ما ب

■ غادة والى: نفذنا 23 ألف «سكن كريم» بتكلفة 166 مليون جنيه

مدحت إسماعيل

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، إطلاق حزمة من البرامج التدريبية لنحو10 آلاف أخصائى اجتماعى، للعمل فى منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن فترة التدريب ستستغرق ما بين 6 و8 شهور.

وأضاف المصدر أن البنك الدولى يشارك الوزارة فى إعداد تلك البرامج باعتباره أحد أطراف الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة شبابيك تلقى تظلمات الأسر المدرجة فى المنظومة، خاصة المنضمة فى «كرامة وتكافل».

وأوضح المصدر أن عدد المدرجين فى مشروع كرامة وتكافل بنهاية يونيوالجارى سيبلغ 2.2 مليون أسرة، ومتوقع أن يصل إلى 2.4 مليون أسرة بنهاية العام المالى 2018ـ2019.

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أمس، الانتهاء من أعمال تحسين البنية التحتية ومد وصلات المياه النقية والصرف الصحى لعدد 23 ألف مسكن من مساكن الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تنفيذ برنامج الوزارة «سكن كريم« وذلك بتكلفة إجمالية قاربت 166 مليون جنيه، حيث تمت تغطية متطلبات 23 ألف أسرة فى محافظات قنا والأقصر والمنيا.

وأشارت والى إلى أنه تم تغطية متطلبات الوصلات المنزلية للصرف الصحى بعدد 18 ألف 773 وصلة فى محافظتى قنا والأقصر بالتعاون مع وزارة التخطيط والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من الجمعيات الأهلية، وفى محافظة المنيا تم عمل 1765 وصلة مياه نقية، إضافة إلى تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 1128 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية و422 وصلة للصرف الصحي.

ولفتت الوزيرة إلى أن العمل جار حاليا بمحافظات أسيوط لتنفيذ 1433 وصلة منزلية لمياه الشرب وتأهيل 280 منزلا بسوهاج والشرقية وأسوان بالقرى المستهدفة بالبرنامج، تنفيذا لبروتوكولات التعاون مع الجمعيات الأهلية والشركاء من القطاع الخاص.

يشار الى أن برنامج سكن كريم أطلق عام 2017 ويقدر تمويل المرحلة الأولى منه 550 مليون جنيه، ويستهدف التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، وبصفة خاصة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» والأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى باعتبارها ضمن الأسر الأولى بالرعاية، ويتيح البرنامج فرصا لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين فى مشروعات كثيفة العمالة، ويؤدى إلى تحسن فى المؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع فى إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج فى مرحلته الأولى 5 محافظات وهى المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا فى 27 قرية فى 17 مركزا وتشمل مفردات التنفيذ مد الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصرف الصحى وبناء أسقف لمنازل، وتتراوح قيمة الدعم المقدم للمنازل بالبرنامج ما بين 4 آلاف و25 ألف جنيه على أن تستهدف المرحلة الثانية محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسوان إضافة إلى تغطية المرحلة الثالثة لباقى محافظات الجمهورية.